Евакуаційні рейси "Укрзалізниці": як дістатися до Польщі, Угорщини та Словаччини

Евакуаційні рейси за кордон / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" 15 березня продовжує відправляти евакуаційні потяги за кордон, щоб відвезти українців подалі від бойових дій.

Про розклад та напрямки руху компанія повідомила на своєму сайті.

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Рейси до Польщі

10:30 – №907/908 Дніпро – Хелм.

12:12 – №7609 Львів – Пшемисль.

15:40 – №7611 Львів – Пшемисль.

16:00 – №912/911 Запоріжжя-1 – Хелм.

17:00 – Львів – Хелм.

18:22 – №38/36-35/37 Одеса-Головна – Пшемисль.

19:13 – №67/68 Київ-Пас – Варшава.

19:55 – №7601 Львів – Пшемисль.

Рейси до Словаччини

11:35 №8661 Чоп – Чиєрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 13:49).

16:50 №961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 18:13).

Рейси до Угорщини

Протягом дня з інтервалом у 3 години курсують 9 пар поїздів Чоп — Захонь (Угорщина)

12:30 Мукачево — Будапешт.

Рейси до Румунії

23:23 Одеса – Ізмаїл – Тульча (Румунія).

Безкоштовний проїзд для українців

В 11 країнах Європи запровадили безкоштовний проїзд на залізниці для українців. Щоб скористатися пропозицією, достатньо показати паспорт.

Так, безкоштовний проїзд у муніципальному транспорті Відня запровадила Австрія.

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У Бельгії перевозять українців без плати за проїзд у будь-який пункт на поїздах SNCB, швидкісних TGV і Thalys, Eurostar. Квитки видають у міжнародних касах та терміналах вокзалу Brussels – Midi.

Для українців діє пропозиція безкоштовного проїзду по всій території Угорщини на поїздах MAV-START, за всіма маршрутами в Грузії, на рейсах Deutche Bahn з Польщі до Німеччини.

Нідерланди надають українцям квиток на день, який діє 24 години та підходить для посадки на будь-який поїзд.

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Поляки перевозять українців 2-м класом територією країни в потягах TLK і IC PKP Intercity. Квиток видають на касі чи в кондуктора.

У Словаччині громадяни України можуть скористатися послугами залізничної компанії ZSSK та автобусного перевізника Slovak Lines. У Фінляндії для українців пропозиція діє від залізничного перевізника VR, у Франції – на поїздах SNFC.

По Чехії українцям дали безкоштовний проїзд на транспорті Leo Express і CD. Остання також здійснює гуманітарні рейси від кордонів України з Польщею і Словаччиною на територію Чехії.

Раніше ми писали, які евакуаційні рейси запустила "Укрзалізниця" по території України.

Також ми розповідали, що чекає українських переселенців у Польщі, і як загалом оформити статус біженця.