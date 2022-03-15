Евакуаційні рейси "Укрзалізниці": як дістатися до Польщі, Угорщини та Словаччини

Евакуаційні рейси за кордон / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
"Укрзалізниця" 15 березня продовжує відправляти евакуаційні потяги за кордон, щоб відвезти українців подалі від бойових дій.
Про розклад та напрямки руху компанія повідомила на своєму сайті.
Рейси до Польщі
- 10:30 – №907/908 Дніпро – Хелм.
- 12:12 – №7609 Львів – Пшемисль.
- 15:40 – №7611 Львів – Пшемисль.
- 16:00 – №912/911 Запоріжжя-1 – Хелм.
- 17:00 – Львів – Хелм.
- 18:22 – №38/36-35/37 Одеса-Головна – Пшемисль.
- 19:13 – №67/68 Київ-Пас – Варшава.
- 19:55 – №7601 Львів – Пшемисль.
Рейси до Словаччини
- 11:35 №8661 Чоп – Чиєрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 13:49).
- 16:50 №961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 18:13).
Рейси до Угорщини
Протягом дня з інтервалом у 3 години курсують 9 пар поїздів Чоп — Захонь (Угорщина)
- 12:30 Мукачево — Будапешт.
Рейси до Румунії
- 23:23 Одеса – Ізмаїл – Тульча (Румунія).
Безкоштовний проїзд для українців
В 11 країнах Європи запровадили безкоштовний проїзд на залізниці для українців. Щоб скористатися пропозицією, достатньо показати паспорт.
Так, безкоштовний проїзд у муніципальному транспорті Відня запровадила Австрія.
У Бельгії перевозять українців без плати за проїзд у будь-який пункт на поїздах SNCB, швидкісних TGV і Thalys, Eurostar. Квитки видають у міжнародних касах та терміналах вокзалу Brussels – Midi.
Для українців діє пропозиція безкоштовного проїзду по всій території Угорщини на поїздах MAV-START, за всіма маршрутами в Грузії, на рейсах Deutche Bahn з Польщі до Німеччини.
Нідерланди надають українцям квиток на день, який діє 24 години та підходить для посадки на будь-який поїзд.
Поляки перевозять українців 2-м класом територією країни в потягах TLK і IC PKP Intercity. Квиток видають на касі чи в кондуктора.
У Словаччині громадяни України можуть скористатися послугами залізничної компанії ZSSK та автобусного перевізника Slovak Lines. У Фінляндії для українців пропозиція діє від залізничного перевізника VR, у Франції – на поїздах SNFC.
По Чехії українцям дали безкоштовний проїзд на транспорті Leo Express і CD. Остання також здійснює гуманітарні рейси від кордонів України з Польщею і Словаччиною на територію Чехії.
Раніше ми писали, які евакуаційні рейси запустила "Укрзалізниця" по території України.
Також ми розповідали, що чекає українських переселенців у Польщі, і як загалом оформити статус біженця.