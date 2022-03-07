Це тільки початок! Скільки росіян уже залишилися без роботи через війну з Україною

Що чекає на росіян через закриття заводів / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Через агресію проти України росіян чекає величезний рівень безробіття та злидні.

Про економічний коллапс, який вже спостерігається в РФ, стверджує Центр протидії дезінформації при РНБО, повідомляє Держспецзв’язку.

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До чого вже призвели санкції?

Санкції західних партнерів призвели до того, що росіяни почали втрачати роботу на підприємствах, які вийшли з ринку РФ.

Закриття Ikea спричинило втрату 15 тис. робочих місць, а завод Renault-Nissan у Тольятті, який зупинився через брак імпортних запчастин - це 35 тис. робочих місць.

Також зупинився завод "Автодор", який збирав автомобілі BMW – це 3500 робочих місць. Компанія "Яндекс" вже попередила своїх співробітників про ризик дефолту, що відбере 12 тис. робочих місць.

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Усього через зупинку підприємств росіяни втратили вже 81 тисячу робочих місць, і це лише початок.

Компанії виходять з ринку

Багато світових компаній не хочуть співпрацювати з країною агресором та фактично спонсорувати вбивства.

Через це з ринку вийшли вже десятки брендів, а це і сотні робочих місць.

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Наприклад про кінець роботи в РФ оголосили: Coca Cola, Apple, Adobe, Bolt, Boeing, Adidas, Lenovo, Nike, HP, Harley Davidson, Intel, AMD, FedEx, Maersk, UPS Sony, Paramount, Universal pictures, Warner Bros, Disney, Cinema 4D, MEGOGO, Lego та багато інших.

"Сьогодні" також писали, які автомобілі більше не будуть постачати до Росії, і розповідали, як через брак запчастин росіяни можуть залишитись і без вживаних авто.