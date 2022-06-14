Ще одна країна ЄС дозволила обмін готівкової гривні: які умови

Готівкову гривню тепер можна обміняти в Нідерландах / Фото: Getty Images, , Колаж: Сьогодні

Різні країни Європи поступово надають можливість українцям міняти готівкові гривні на місцеву валюту. Нещодавно таку фінансову послугу запустили в Швеції, Італії та Бельгії. Тепер обміняти готівку можна і в Нідерландах.

Про запуск такої послуги повідомив голова Національного банку України Кирило Шевченко.

Реклама

Які умови обміну

Щоб обміняти гривню на готівку, потрібно дотримуватись певних правил. Послуга доступна для повнолітніх українців, які отримали дозвіл на тимчасове перебування в Нідерландах.

Одна особа може обміняти на євро до 10 000 грн.

"Підтримку з обміну забезпечить місцева комерційна компанія, що має представництва по всій країні", – зазначив Шевченко.

Реклама

Очільник НБУ додав, що ведуться перемовини щодо запровадження такої послуги і в інших країнах.

Що робити з готівкою українцям, які повертаються з-за кордону

Раніше "Сьогодні" розповідали, що якщо людині потрібно перевезти через кордон готівкову валюту чи банківські метали у сумі до 10 000 євро в еквіваленті, то нічого робити не потрібно.

Але коли сума перевищує цей ліміт, то потрібно ці гроші задекларувати письмово. Тобто на кордоні заповнити спеціальну митну декларацію, де повідомити точні дані про валютні цінності.

Реклама

Обмежень щодо максимальної суми, яку можна перевезти, немає.

Ми також писали, що на початку червня Національний банк України різко підвищив рівень облікової ставки з 10% до 25%. Читайте, які проблеми можуть виникнути у банків після такого рішення, і як це може вдарити по цінах.