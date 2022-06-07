Ще одна країна ЄС змінила правила щодо гривні: чого чекати українцям

Італія дозволила обмінювати готівкову гривню на євро / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Одними з перших країн, які дозволили обмінювати готівкову гривню, були Польща, Румунія, Словаччина та Молдова. З 1 червня така фінансова послуга доступна і в банках Бельгії. До кінця червня обміняти готівкову гривню на євро можна буде і в Італії.
Про це нововведення повідомив голова Нацбанку України Кирило Шевченко.
Кому та з якими умовами доступна послуга
Нацбанк підписав угоду з Банком Італії 6 червня. Згідно з нею українці, які отримали дозвіл на тимчасове перебування в країні, зможуть обміняти до 10 000 грн на євро.
Право на обмін валюти мають і неповнолітні особи без супроводу: від їх імені обміняти гривні зможуть законні опікуни.
Зробити це можна буде у філіях центробанку Італії та у відділеннях основних комерційних банків.
"Ми очікуємо, що до цієї програми обміну приєднається близько 400 відділень. Їх перелік буде опубліковано на сайті Банку Італії. Там же зазначатиметься й обмінний курс", – написав Шевченко.
За словами голови НБУ, усі процеси, пов'язані з такою послугою, будуть налагоджені до кінця червня. Шевченко анонсував, що незабаром такі ж послуги відкриють і в банках інших країн.
Що робити з готівкою українцям, які повертаються з-за кордону
Раніше "Сьогодні" пояснювали, що власник валютних цінностей, який перетинає кордон, повинен у письмовій формі повідомити точні дані про цінності. Це робиться за допомогою процедури письмового декларування.
Якщо людині потрібно перевезти готівкову валюту чи банківські метали у сумі до 10 000 євро в еквіваленті, то декларування не потрібне.
А от якщо сума гривні, іноземної валюти та банківських металів дорівнює або перевищує еквівалент у 10 000 євро, то декларувати потрібно повну суму. Водночас обмежень щодо максимальної суми немає.
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