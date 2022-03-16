Ще один банк в Україні почав виплачувати 6,5 тис. грн — як оформити допомогу

Ще один банк приєднався до "єПідтримки" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Отримати 6500 грн допомоги від держави можна відтепер в Правекс Банку. Для цього варто відкрити спеціальну картку і подати заявку в "Дії".
Про це повідомляють у сервісі державних послуг "Дія" в Telegram.
Як оформити виплату?
- Відкрийте спеціальну картку єПідтримка в Правекс Банк або іншому банку-партнері.
- Подайте заявку у 2 кліки в додатку "Дія".
- Чекайте на зарахування коштів протягом 10 днів.
Допомога розрахована на українців із населених пунктів, де ведуться активні бойові дії.
Хто може отримати 6,5 тис. грн?
- ФОПи усіх груп, які сплатили ЄСВ за 4 квартал 2021 року.
- Наймані працівники, за яких сплачено ЄСВ за 4 квартал. Окрім працівників організацій, які отримують кошти з Державного бюджету України.
Області, де доступна послуга:
Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Донецька, Луганська, Київська, Житомирська, Одеська, Волинська, Дніпропетровська та місто Київ.
Відстежити ворожу техніку за допомогою "Дії"
Команда Мінцифри створила чатбот у Telegram, за допомогою якого українці можуть повідомити про пересування окупанта чи його ворожої техніки. Головна відмінність від інших ботів — авторизація через застосунок "Дія".
Щоб скористатися послугою:
- Перейдіть зі свого смартфона в чатбот у Telegram.
- Натисніть Авторизуватися та підтвердьте особу в застосунку "Дія".
- Виберіть, що саме ви бачили, — техніку чи окупантів.
- Надішліть фото чи відео.
- Виберіть область зі списку та відправте геолокацію техніки чи живої сили ворога.
- Опишіть детальніше те, що ви побачили.
Нагадаємо, здобуте у бою під час війни вороже майно, не підлягає відображенню у декларації, оскільки набуте не внаслідок укладення правочину, а через повномасштабну агресію РФ з 24 лютого 2022 року.
Раніше ми розповідали, що Зеленський підписав указ про націоналізацію російського майна. Вилучати об'єкти права власності Російської Федерації та її резидентів будуть без будь-якого відшкодування.