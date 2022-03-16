Ще один банк в Україні почав виплачувати 6,5 тис. грн — як оформити допомогу

Ще один банк приєднався до "єПідтримки" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Отримати 6500 грн допомоги від держави можна відтепер в Правекс Банку. Для цього варто відкрити спеціальну картку і подати заявку в "Дії".

Про це повідомляють у сервісі державних послуг "Дія" в Telegram.

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Як оформити виплату?

Відкрийте спеціальну картку єПідтримка в Правекс Банк або іншому банку-партнері. Подайте заявку у 2 кліки в додатку "Дія". Чекайте на зарахування коштів протягом 10 днів.

Допомога розрахована на українців із населених пунктів, де ведуться активні бойові дії.

Хто може отримати 6,5 тис. грн?

ФОПи усіх груп, які сплатили ЄСВ за 4 квартал 2021 року. Наймані працівники, за яких сплачено ЄСВ за 4 квартал. Окрім працівників організацій, які отримують кошти з Державного бюджету України.

Області, де доступна послуга:

Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Донецька, Луганська, Київська, Житомирська, Одеська, Волинська, Дніпропетровська та місто Київ.

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Кошти можна витратити на будь-що, а також зняти в банкоматі або перерахувати на іншу картку.

Відстежити ворожу техніку за допомогою "Дії"

Команда Мінцифри створила чатбот у Telegram, за допомогою якого українці можуть повідомити про пересування окупанта чи його ворожої техніки. Головна відмінність від інших ботів — авторизація через застосунок "Дія".

Щоб скористатися послугою:

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Перейдіть зі свого смартфона в чатбот у Telegram. Натисніть Авторизуватися та підтвердьте особу в застосунку "Дія". Виберіть, що саме ви бачили, — техніку чи окупантів. Надішліть фото чи відео. Виберіть область зі списку та відправте геолокацію техніки чи живої сили ворога. Опишіть детальніше те, що ви побачили.

Нагадаємо, здобуте у бою під час війни вороже майно, не підлягає відображенню у декларації, оскільки набуте не внаслідок укладення правочину, а через повномасштабну агресію РФ з 24 лютого 2022 року.

Раніше ми розповідали, що Зеленський підписав указ про націоналізацію російського майна. Вилучати об'єкти права власності Російської Федерації та її резидентів будуть без будь-якого відшкодування.