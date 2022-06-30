ЄС спростив правила: що тепер зміниться для водіїв з України

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Україна та ЄС звільняють власників посвідчень водіїв, виданих однією зі сторін, від вимоги мати міжнародне посвідчення водія.

Стало можливим це після того, як обидві сторони 29 червня уклали угоду про "транспортний безвіз".

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Таким чином, всі країни ЄС тепер визнаватимуть посвідчення водія українського зразка без обмежень. А це означає, що українцям не потрібно буде складати додаткові іспити чи змінювати водійське посвідчення.

Як запевняють урядовці, таке рішення допоможе українським переселенцям, яким водійські посвідчення потрібні для роботи в ЄС.

Зауважимо, що термін угоди про "транспортний безвіз" становить 1 рік з можливістю пролонгації, а тимчасово набрав чинності уже з 29 червня. На постійній основі угода запрацює після завершення усіх ратифікаційних процедур.

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"Нульове" розмитнення скасували

Верховна Рада повернула мита та оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто з 1 липня. 30 червня відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський.

Законопроєкт №7418 передбачає відновлення оподаткування для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи; а також для підприємств, що не сплачують ввізне мито.

Раніше ми розповідали, які автомобілі виробляють українські заводи, а також писали, які автомобілі найчастіше ламаються.