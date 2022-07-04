ЄС запропонував створити платформу для повоєнної допомоги Україні: як вона працюватиме

Як відновлюватимуть Україну / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Європейська комісія створить міжнародну платформу, на якій будуть збирати гроші та рекомендації щодо відновлення України. Український уряд уже представив своє бачення роботи такої платформи – згідно з ним робота вестиметься відразу на трьох рівнях.

Про це заявили голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час міжнародної конференції у швейцарському Лугано.

Реклама

"Єврокомісія пропонує Києву створити платформу з відновлення країни – для залучення інвестицій та формування порядку денного реформ, щоб гарантувати націлене у майбутнє відновлення, спрямоване на кліматичну нейтральність, цифрову економіку та соціальну справедливість" , – Розповіла фон дер Ляйєн.

Якою буде платформа відновлення України

Як пояснив Денис Шмигаль, платформа матиме відразу кілька рівнів:

вищий, де буде представлено лідерів держав. Вони визначатимуть стратегічні напрями роботи;

спільна координаційна група. Тут будуть керівники виконавчої влади різних країн, а також особи, які ухвалюють рішення від імені того чи іншого бізнесу;

тематичні групи з галузевих напрямів.

Також Україна пропонує створити кілька офісів. Головний офіс з'явиться у Києві, а філії – у Брюсселі, Вашингтоні, Лондоні та інших містах, де їх захочуть створити партнери.

Реклама

Гроші ЄС для України

Згідно з "планом Маршалла", Європейський Союз планує виділити близько 100 мільярдів на відновлення інфраструктурних об'єктів України, які були зруйновані російськими військами.

Трастовий фонд EU-Ukraine Gateway Trust Fund (E-U GTF) прагнутиме отримати початкові внески у розмірі 20 мільярдів євро від країн ЄС та бюджету ЄС у вигляді грантів, кредитів та гарантій.

Гарантії, зокрема, будуть з мультиплікативним ефектом, завдяки чому інфраструктурні проекти будуть профінансовані на загальну суму близько 100 мільярдів євро. Це близько половини найбільш нагальних потреб України.

Реклама

Раніше ми розповідали, чи вистачить Україні продуктів через окупацію, і писали, що таке інфляція і як вона впливає на наші витрати.