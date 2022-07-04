ЕС предложил создать платформу для послевоенной помощи Украине: как она будет работать

Как будут восстанавливать Украину / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Европейская комиссия создаст международную платформу, на которой будут собирать деньги и рекомендации по восстановлению Украины. Украинское правительство уже представило свое виденье работы такой платформы – согласно ему, работа будет вестись сразу на трех уровнях.

Об этом заявили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время международной конференции в швейцарском Лугано.

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"Еврокомиссия предлагает Киеву создать платформу по восстановлению страны – для привлечения инвестиций и формирования повестки реформ, чтобы гарантировать нацеленное в будущее восстановление, направленное на климатическую нейтральность, цифровую экономику и социальную справедливость", – рассказала фон дер Ляйен.

Какой будет платформа восстановления Украины

Как объяснил Денис Шмыгаль, у платформы будет сразу несколько уровней:

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высший, где будут представлены лидеры государств. Они определят стратегические направления работы;

совместная координационная группа. Здесь будут руководители исполнительной власти разных стран, а также лица, которые принимают решения от имени того или иного бизнеса;

тематические группы по отраслевым направлениям.

Также Украина предлагает создать несколько офисов. Главный офис появится в Киеве, а филиалы – в Брюсселе, Вашингтоне, Лондоне и других городах, в которых их захотят создать партнеры.

Деньги ЕС для Украины

Согласно "плану Маршалла", Европейский Союз планирует выделить около 100 миллиардов на восстановление инфраструктурных объектов Украины, которые были разшрушены российскими войсками.

Трастовый фонд EU-Ukraine Gateway Trust Fund (E-U GTF) будет стремиться получить первоначальные взносы в размере 20 миллиардов евро от стран ЕС и бюджета ЕС в виде грантов, кредитов и гарантий.

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Гарантии, в частности, будут с мультипликативным эффектом, благодаря чему инфраструктурные проекты будут профинансированы на общую сумму около 100 миллиардов евро. Это около половины более насущных потребностей Украины.

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