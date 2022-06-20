Касается каждого: что такое инфляция и как она влияет на наши расходы

Рассказываем, что такое инфляция, кто ее определяет и как это влияет на цены и расходы людей

Что означает инфляция / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В мае в годовом измерении инфляция ускорилась до 18%. Это напрямую повлияло на расходы украинцев, поскольку цены на многие товары выросли, и платить приходится больше.

"Сегодня" объясняют, что означает термин "инфляция", почему она ускоряется и как ее вычисляют.

Реклама

Что такое инфляция

Если коротко, это рост цен на продукты и услуги. То есть инфляция – это показатель, благодаря которому мы понимаем, как в течение определенного времени изменились цены и тарифы на потребительские товары и услуги.

В свою очередь из-за инфляции снижается покупательная способность денег. То есть, чтобы приобрести один и тот же товар нам приходится тратить большие суммы.

В то же время это средний показатель, и если в мае 2022 года инфляция ускорилась до 18%, это не значит, что подорожали все товары. Как мы уже писали, в мае значительно подорожала гречка, рис и некоторые овощи, а, например, мясо и яйца наоборот подешевели. Также могут значительно удешеветь некоторые услуги, что потянет общую цифру вниз.

Реклама

Кто и как рассчитывает инфляцию

Как объясняют в Нацбанке, этот показатель рассчитывает Государственная служба статистики. Есть утвержденный перечень определенных товаров и услуг, которыми чаще всего пользуются украинцы, и служба рассчитывает изменение цен на них. Список иногда обновляется, в него входит около 355 наименований, в том числе следующие:

продукты;

одежда и обувь;

плата за жилье;

содержание и ремонт жилья;

предметы домашнего обихода;

бытовая техника;

услуги из сферы здравоохранения;

транспортные, туристические, денежные сервисы;

расходы на образование, топливо и смазки и т.д.

Что влияет на рост инфляции

Основными факторами роста цен в НБУ называют:

нарушение цепей снабжения;

увеличение издержек бизнеса;

физическое уничтожение активов предприятий из-за полномасштабной войны России против Украины;

неравномерный спрос и предложение товаров по регионам.

В то же время, для каждой категории товаров могут быть свои причины для подорожания. В комментарии НБУ по поводу инфляции в мае объяснили, что цена на масло, например, замедлила рост из-за ограниченные возможности экспорта, а мясо подешевело из-за сокращения рынков сбыта и удешевления сырья.

Реклама

"Повысилась стоимость услуг ремонта жилья из-за частичного восстановления жилищного строительства и необходимости восстанавливать жилье на деоккупированных территориях, а также вследствие сохранения дефицита некоторых расходных материалов. Под воздействием восстановления спроса быстрее дорожали услуги салонов красоты, кинотеатров, спортивных учреждений и заведений общепита. Также возросла стоимость услуг такси из-за подорожания топлива и его дефицита", – объяснил регулятор.

Цена на соль выросла из-за разрушения основного добывающего предприятия и ограниченные импортные поставки.

При этом в НБУ добавили, что рисков для инфляции все еще очень много, особенно на фоне того, что Россия уничтожает продовольственные склады, торговые заведения, блокирует порты и повреждает транспортную инфраструктуру.

Россияне снова атаковали НПЗ, что будет с бензином

Как мы рассказывали ранее, 18-19 июня оккупанты в очередной раз обстреляли некоторые нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы в Украине. А эти обстрелы являются одной из причин, почему в стране продолжается бензиновый кризис.

По словам директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна прогнозировать, когда будет достаточно топлива, и восстанавливать НПЗ или возводить новые нет смысла, ведь война все еще продолжается, а риски, что россияне снова ударят по этим объектам, все еще велики.

При этом в Украину увеличиваются поставки топлива, хотя иногда этого не замечают. Поэтому водителям следует экономить. Если водители без особых потребностей снизят потребление топлива это, как минимум, позволит получить ресурс тем, кому он действительно нужен. А как максимум, это позволит государству создать запас и снизить импорт.

"Сегодня" раньше рассказывали и о том, кто задерживает поставки бензина в Украину, и что происходит с топливом в соседней Польше.