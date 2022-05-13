Економіка слабне, люди в боргах, а зарплат немає: як довго Україна потерпатиме від війни

Через війну 30% українців втратили роботу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку російської агресії в Україні було втрачено близько 4,8 млн робочих місць (було 15,85 млн). Це орієнтовно 30% в порівнянні з минулим роком.

Про це свідчать дані з нового звіту Міжнародної організації праці (МОП), — повідомляє голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Реклама

Кажучи простою мовою:

30% податків не надходить до міцевих та державних бюджетів;

30% українців залишилися без заробітної плати;

30% українців не в змозі заплатити за житлово-комунальні послуги. Заборгованість за ЖКП вже понад 100 млрд гривень;

30% повинні стати на облік в службу зайнятості і отримувати допомогу;

на 30% зростуть субсидії. Це 14 млрд гривень на місяць в опалювальний сезон, і 2,4 млрд гривень в міжопалювальний сезон.

"Зараз ми живемо на чужі гроші, це близько 900 млн євро щомісяця. Скільки ми протягнемо далі при таких втратах невідомо", — написав у Facebook Олег Попенко.

Що буде із зарплатами після війни?

Як розповів раніше в коментарі "Сьогодні" аналітик компанії Esperio Олександр Болтян, поки що ми не можемо оцінити ступінь руйнування міст, інфраструктури і, головне, людські втрати. Також ми не знаємо, коли закінчиться війна. Коли це проясниться, ми зможемо оцінити попит на робочу силу.

Реклама

Також тільки після війни стане ясно, скільки людей залишиться за кордоном, а скільки повернеться в Україну. Від цього залежатиме ситуація на ринку праці: буде він вільнішим із маленькою конкуренцією чи навпаки.

Усі ці фактори впливатимуть на зарплати тих, хто працює, будучи фізично присутнім на робочому місці.

Ті українці, які працювали маркетологами, представники IT-сектору, перекладачі, дизайнери, HR-фахівці, хто може працювати віддалено, активно конкуруватимуть із західними фахівцями, працюючи на зовнішній ринок. Робота для українців буде, однак, на нашу думку, в Україні заробітні плати не зростатимуть, — розповів Болтян. Підприємства, що функціонують усередині країни і орієнтовані на український ринок, не зможуть давати високий дохід для середньостатистичного працівника, як і раніше. Підприємства зовнішні, які дають роботу нашим громадянам, не зможуть підвищувати заробітні плати через високу інфляцію в усьому світі, – додав він.

Раніше ми розповідали, що звільнити працівників стане ще простіше: Рада ухвалила новий закон. Ми також писали, як в Україні знизилася середня зарплата.