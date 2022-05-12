Деньги
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 💪 Ленд-лиз для Украины 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022 ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Уволить работников станет еще проще — Рада приняла новый закон

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
12 мая, 16:55
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Новый закон дополняет список оснований для увольнения работников во время войны
Власти несколько упростили условия увольнения во время войны
Власти несколько упростили условия увольнения во время войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине расширили основания для увольнения работников во время войны, а именно: невозможность обеспечивать условия труда из-за уничтожения имущества в результате боевых действий. Вдобавок к этому, вводится особая процедура увольнения таких работников.

Об этом говорится в проекте закона №7251.

Реклама

Также там указано и еще одно дополнительное основание для расторжения трудового договора — отсутствие чеовека на работе и информации о причинах такого отсутствия более четырех месяцев.

Понятие совместительства во время войны

Вышеупомянутый закон определяет также понятие совместительства. А это значит, что работники, вынужденные покинуть свои рабочие места, смогут трудоустроиться на другой работе.

Среди других изменений в законе:

Реклама
  • отменяются на период военного положения отдельные ограничения, предусмотренные законодательством в сфере предотвращения коррупции относительно занятия другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью;
  • на время объявления военного или чрезвычайного положения все сообщения и документы по вопросам трудовых отношений, приказы (распоряжения) владельца или уполномоченного им органа могут вестись в электронной форме.

Между тем механизм, когда работникам и работодателям будут возмещать связанные с трудовыми отношениями денежные суммы, потерянные в результате вооруженной агрессии, пока разрабатываются.

Почему нужно работать официально?

Одной из причин, почему неофициальное устройство может навредить человеку, есть отсутствие денежной защиты.

Например, когда началось военное положение, люди, потерявшие часть дохода из-за войны, могли получить 6500 грн помощи от государства. Однако ее не получили работники, оформленные неофициально.

Реклама

Эксперты советуют: чтобы во время кризиса получить гарантии и при необходимости защитить свои права, устраиваться на работу нужно официально. Это дает следующие преимущества:

  • заработная плата у официально оформленного работника не может быть меньше минимальной, есть право на отпуск, оплату больничного, досрочный выход на пенсию и др.;
  • человек может привлечь к ответственности работодателя, если его уволили без причины или не было нарушения трудового законодательства;
  • есть возможность страхования, если часть заработной платы или работа были утрачены из-за боевых действий.

Раньше мы рассказывали, сколько украинцы будут зарабатывать после войны, а также писали, когда возобновится бизнес в нашем государстве.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,85 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Внутри мира Зеленского
Как вам новая обложка Time?
Денежный вопрос
Что будет с ценами на бензин?
Узнать
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Анализ
Материальные потери экономики
1
Недвижимость Недвижимость
$32,6 млн
2
Инфраструктура Инфраструктура
$31,6 млн
3
Объекты добычи и переработки Объекты добычи и переработки
$11,9 млн
4
Социальные объекты Социальные объекты
$8,5 млн
5
Объекты энергетики Объекты энергетики
$3,7 млн
6
Ценное движимое имущество Ценное движимое имущество
$2,77 млн
7
С/х объекты и лесное хозяйство С/х объекты и лесное хозяйство
$1 млн
Восстановление
Жилье
Продажа и покупка квартир во время войны
Что изменилось?

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

28019.82

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1894.96

Litecoin (LTC)

61.59

Ripple (XRP)

0.37

Валюта
Как зарабатывать в долларах?
Три способа
Цены
Что подорожало больше всего за год
1
Овощи Овощи
67,2%
2
Макаронные изделия Макаронные изделия
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукты Фрукты
23,5%
5
Рыба Рыба
22,1%
6
Хлеб Хлеб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сыр и творог Сыр и творог
18,8%
9
Мясо Мясо
15,3%
10
Подсолнечное масло Подсолнечное масло
14,7%
Что будет дефицитом
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
37,74
42,63
32,36
-
-
44,74
-
-
37,59
42,59
31,50
-
37,68
42,63
32,97
-
-
49,00
-
-
37,68
42,63
32,99
-
37,68
42,63
32,99
-
37,68
42,63
32,38

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять