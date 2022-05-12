Уволить работников станет еще проще — Рада приняла новый закон

Новый закон дополняет список оснований для увольнения работников во время войны

Власти несколько упростили условия увольнения во время войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине расширили основания для увольнения работников во время войны, а именно: невозможность обеспечивать условия труда из-за уничтожения имущества в результате боевых действий. Вдобавок к этому, вводится особая процедура увольнения таких работников.

Об этом говорится в проекте закона №7251.

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Также там указано и еще одно дополнительное основание для расторжения трудового договора — отсутствие чеовека на работе и информации о причинах такого отсутствия более четырех месяцев.

Понятие совместительства во время войны

Вышеупомянутый закон определяет также понятие совместительства. А это значит, что работники, вынужденные покинуть свои рабочие места, смогут трудоустроиться на другой работе.

Среди других изменений в законе:

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отменяются на период военного положения отдельные ограничения, предусмотренные законодательством в сфере предотвращения коррупции относительно занятия другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью;

на время объявления военного или чрезвычайного положения все сообщения и документы по вопросам трудовых отношений, приказы (распоряжения) владельца или уполномоченного им органа могут вестись в электронной форме.

Между тем механизм, когда работникам и работодателям будут возмещать связанные с трудовыми отношениями денежные суммы, потерянные в результате вооруженной агрессии, пока разрабатываются.

Почему нужно работать официально?

Одной из причин, почему неофициальное устройство может навредить человеку, есть отсутствие денежной защиты.

Например, когда началось военное положение, люди, потерявшие часть дохода из-за войны, могли получить 6500 грн помощи от государства. Однако ее не получили работники, оформленные неофициально.

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Эксперты советуют: чтобы во время кризиса получить гарантии и при необходимости защитить свои права, устраиваться на работу нужно официально. Это дает следующие преимущества:

заработная плата у официально оформленного работника не может быть меньше минимальной, есть право на отпуск, оплату больничного, досрочный выход на пенсию и др.;

человек может привлечь к ответственности работодателя, если его уволили без причины или не было нарушения трудового законодательства;

есть возможность страхования, если часть заработной платы или работа были утрачены из-за боевых действий.

Раньше мы рассказывали, сколько украинцы будут зарабатывать после войны, а также писали, когда возобновится бизнес в нашем государстве.