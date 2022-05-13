Новые правила в Польше: что изменится для украинцев совсем скоро

Изменения касаются в основном трудоустройства и изучения польского языка

Украинцы будут иметь возможности для самореализации в Польше / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Польша разработала план интеграции и трудоустройства беженцев из Украины, согласно которым работодатели будут стимулировать создание рабочих мест для наших граждан, также украинцам позволят переехать туда, где есть работа и выучить польский язык.

Об этом сообщает агентство по трудоустройству Gremi Personal.

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Местные власти в Польше предлагает разработать программы финансовой поддержки предприятий, чтобы те создавали новые рабочие места, а также постоянный мониторинг спроса на работу в разных отраслях.

Также на слуху в Польше создание программы массового и быстрого изучения польского языка для граждан Украины, желающих работать. Ведь ее незнание препятствует поиску квалифицированной работы.

По данным уполномоченного правительства по делам беженцев из Украины Павла Шефернакера, 100 тыс. трудоспособных украинцев устроились на работу в Польше, а это каждый четвертый из получивших PESEL (идентификационный номер, дающий право на работу в Польше по спецзакону, принятому для беженцев).

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В Польше отменили бесплатную услугу

С 1 мая украинцам нужно покупать билеты на общественный транспорт в Польше.

Объяснили это тем, что местные бюджеты не имеют достаточно денег для финансирования услуг. Изменения касаются некоторых Поморских городов в Польше. В частности, это такие города:

Гданьск;

Гдыня;

Сопот;

Вейгерово.

Раньше мы рассказывали, кто имеет право на бесплатный проезд в общественном транспорте Украины.

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Также мы писали, кому из украинских беженцев можно получить дополнительные льготы.