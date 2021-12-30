"Єдине джерело – це борг". Як економічний паспорт може розорити український бюджет

Як економічний паспорт зашкодить бюджету / Фото: колаж УНІАН/Сьогодні

Україна не має надлишку коштів у бюджеті, щоб фінансувати запровадження економічних паспортів. Така ініціатива може вкрай згубно позначиться на економіці.

Про це в ефірі каналу "Україна 24" заявив інвестаналітик Сергій Фурса.

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За його словами, всі гроші, які додають якійсь групі населення, необхідно забрати з бюджету в іншої.

"Тобто є гроші в тумбочці – ви можете їх переводити на інші полиці. Але більше грошей від цього не стане", – додав Фурса.

Експерт зазначив, що Україна не має зайвих грошей і всі доходи від імпортного ПДВ та рента від використання надр надходять до бюджету.

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"Єдине джерело – це борг. І закінчиться це все погано, якщо ви починаєте на такий соціальний популізм витрачати гроші, які ви берете у борг", – сказав інвестаналітик.

Що таке економічний паспорт українця?

6 грудня президент Зеленський зареєстрував у Верховній Раді закон про економічний паспорт українця.

Він передбачає для кожної дитини рахунок, на який до повноліття накопичуватимуться гроші за користування українськими надрами.

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Проте витратити їх просто так або отримати готівкою не можна, і отримають їх не всі, а лише діти, що народилися з 1 січня 2019 року.

Про те, на що можна буде витратити гроші з економічного паспорта та скільки отримає наступне покоління, "Сьогодні" писали раніше.