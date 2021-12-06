Зеленський зареєстрував в Раді закони про економічний паспорт українця

Законопроєкти, внесені президентом, визначені як невідкладні

На рахунку накопичуватимуться гроші за користування українськими надрами / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді два закони щодо запровадження економічного паспорту українця.

Про це відомо з сайту ВРУ.

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Перший законопроєкт (№6394) стосується безпосередньо економічного паспорту та його законодавчого закріплення. Другим вносяться зміни до Бюджетного кодексу у частині державних внесків до системи економічного паспорта. Президент визначив їх невідкладними.

Крім економічного паспорту, Зеленський вніс до Ради ще два документи – щодо Фонду майбутніх поколінь, які вносять зміни до Податкового кодексу, а також Кодексу про адміністративні порушення та Кримінального кодексу. Ці два документи, також, невідкладні.

Оскільки такий фонд існує закордоном, він котролює надходження від нафти та газу для майбутніх цілей. Тож, ці два законопроєкти теж пов’язані з економічним паспортом українця.

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Що таке економічний паспорт?

Це рахунок, на якому до повноліття дитини накопичуватимуться гроші за користування українськими надрами. Президент наголосив, що фактично це кошти з ухваленого законопроєкту № 5600, який стосується внесення змін до Податкового кодексу.

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що на момент досягнення 18-річного віку діти, народжені 2019 року, зможуть отримати на спецрахунки кошти від рентних платежів у розмірі $10 000.

А нардеп Давид Арахамія заявив, що неповнолітні можуть витратити гроші на оплату освіти в Україні, купівлю житла або перерахувати на власний пенсійний рахунок.

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