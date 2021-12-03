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До 20 тис. доларів на дитину: на що можна буде витратити гроші з економічного паспорту

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
3 грудня, 14:25
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Арахамія розповів, куди можна витратити гроші з економічного паспорта українця після ухвалення закону
На що можна витрати свій економічний паспорт українця
На що можна витрати свій економічний паспорт українця / Фото: Колаж: Сьогодні

Повнолітні діти отримають від 10 до 20 тисяч доларів після запровадження економічного паспорту українця та зможуть витратити їх на три напрямки.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив нардеп Давід Арахамія.

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За словами Арахамії, витратити кошти можна на:

  • оплату освіти в Україні;
  • купівлю житла;
  • або перерахувати на власний пенсійний рахунок.

Наразі ще не вирішено, які саме діти зможуть отримати ці гроші, ті хто народився після 2019 року чи з моменту прийняття документу.

Економічний паспорт українця

Президент Володимир Зеленський анонсував внесення до Верховної Ради законопроєкту про економічний паспорт українця.

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Фактично, це рахунок, на якому до повноліття дитини накопичуватимуться гроші за користування українськими надрами.

Президент наголосив, що фактично це кошти з ухваленого законопроєкту № 5600, який стосується внесення змін до Податкового кодексу.

"Сьогодні" вже розповідали, скільки зможуть отримати молоді українці за економічним паспортом, а також детально пояснювали, як працюватиме нововведення і як воно працює в інших країнах.

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