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Понад 600 тысяч гривень кожному: хто та коли отримає гроші з економічного паспорту українця

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
7 грудня, 13:21
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Розповідаємо, яке покоління дітей зможе отримати гроші за економічним паспортом українця
Хто зможе отримати гроші за економічним паспортом
Хто зможе отримати гроші за економічним паспортом / Фото: Колаж: Сьогодні

Усі українці, які народилися починаючи з 1 січня 2019 року, після досягнення повноліття отримають понад 620 тисяч гривень кожен.

Про це йдеться у законопроекті "Про економічний паспорт" українця, який президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради.

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Крім дати народження для отримання грошей, необхідно виконати ще дві умови:

  • бути громадянином України;
  • жити на території України останні п'ять років.

Відповідно, перше покоління, яке отримає виплати, з'явиться у 2037 році і владі доведеться заплатити в цей рік понад 190 млрд. грн.

Гроші для економічного паспорта надходитимуть із Держбюджету до Фонду майбутніх поколінь, який з 2023 року має почати накопичувати гроші.

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На що можна витратити гроші?

Раніше "Сьогодні" вже писали, що зняти гроші з рахунку та витратити їх на що завгодно. Ними можна скористатися тільки на обмежений список цілей :

  • оплата профтехнічної чи вищої освіти в Україні;
  • купівля власного житла також на території України;
  • відкласти на свій пенсійний рахунок;

Також гроші можна буде використати достроково, проте лише на лікування тяжких захворювань, наприклад, рак, інфаркт, інсульт, трансплантація життєво важливих органів.

"Сьогодні" раніше розповідали, звідки надходитимуть гроші для накопичення на рахунках економічних паспортів, а також писали досвід інших країн.

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