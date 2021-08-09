Дві третини українців поскаржилися на бідність: про яку зарплату мріють

Українці скаржаться на рівень життя. Колаж: "Сьогодні"
Велика частина українців відносить себе до категорії бідних громадян, тільки 1% опитаних відносить себе до середнього класу, вважаючи себе досить забезпеченими.
За результатами опитування, оприлюдненими Державною службою статистики України, бідними вважають себе 67,1% українців.
У більшості опитаних за останній рік матеріальне становище залишилося без змін (42,3%), у решти ситуація склалася таким чином:
- покращилося – 2%;
- швидше покращилося – 4,2%;
- скоріше погіршилося – 29,5%;
- погіршилося – 22%.
А ось вірять в те, що матеріальне становище в найближчий рік покращиться – тільки 7,9%. Решта ж думають, що ситуація з фінансами може скластися таким чином:
- залишиться без змін – 47,6%;
- погіршиться – 43%;
- не змогли відповісти – 1,5%.
Водночас 78,3% опитаних українців вважають, що їм не вистачає тих доходів, які вони отримують.
У решти ситуація склалася таким чином:
- доходу вистачає просто на життя у 16,8% респондентів;
- комфортно зі своїм рівнем доходу можуть жити 3,5%;
- купувати собі все, що захочуть, можуть 7,7% респондентів.
Скільки хочуть отримувати українці
Як сказали 70,7% опитаних, для того, щоб вважати себе середнім класом, досить суми в 22 тис. грн. А ось 47% українців вважають, що сума більше 10 тис. грн не дасть їм вважати себе бідними.
Середня зарплата в Україні підвищилася
У червні 2021 року в Україні середня зарплата підвищилася до 14 313 грн (в порівнянні з 13 499 у травні).
Де були найвищі середні зарплати:
- Київ – 20 455 грн.
- Донецька область – 14 988 грн.
- Київська область – 14 679 грн.
- Миколаївська область – 14 044.
- Запорізька область – 13 895 грн.
Нагадаємо, уряд поставив завдання за 10 років довести середні зарплати в Україні до рівня сусідніх європейських країн. Але зараз зарплати в Україні втричі нижчі, ніж у Польщі та Словаччині.
А журналісти "Сьогодні" раніше розбиралися, які є сезонні роботи і скільки там можна заробити:
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