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Две трети украинцев пожаловались на бедность: о какой зарплате мечтают

9 августа, 14:41

Юлия Ляхова

Из опрошенных 78,3% украинцев считают, что им не хватает тех доходов, которые они получают

Украинцы жалуются на уровень жизни. Коллаж: "Сегодня"

Большая часть украинцев относит себя к категории бедных граждан, только 1% опрошенных относит себя к среднему классу, считая себя достаточно обеспеченными.

Согласно результатам опроса, обнародованными Государственной службы статистики Украины, бедными считают себя 67,1% украинцев.

У большинства опрошенных за последний год материальное положение осталось без изменений (42,3%), у остальных ситуация сложилась таким образом:

А вот верят в то, что материальное положение в ближайший год улучшится – только 7,9%. Остальные же думают, что ситуация с финансами может сложиться таким образом:

В то же время 78,3% опрошенных украинцев считают, что им не хватает тех доходов, которые они получают.

У остальных ситуация сложилась таким образом:

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Сколько хотят получать украинцы

Как сказали 70,7% опрошенных, для того, чтобы считать себя средним классом, достаточно суммы в 22 тыс. грн. А вот 47% украинцев считают, что сумма более 10 тыс. грн не даст им себя считать бедными.

Средняя зарплата в Украине повысилась

В июне 2021 года в Украине средняя зарплата повысилась до 14 313 грн (по сравнению с 13 499 в мае).

Где были самые высокие средние зарплаты:

  1. Киев – 20 455 грн.
  2. Донецкая область – 14 988 грн.
  3. Киевская область – 14 679 грн.
  4. Николаевская область – 14 044.
  5. Запорожская область – 13 895 грн.

Напомним, правительство поставило задачу за 10 лет довести средние зарплаты в Украине до уровня соседних европейских стран. Но сейчас зарплаты в Украине втрое ниже, чем в Польше и Словакии.

А журналисты "Сегодня" ранее разбирались, какие есть сезонные работы и сколько там можно заработать:

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