Українська
$ 27,73
32,93
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Не только богачи. Кому придется раскрыть доходы и сдаться налоговой

24 марта, 09:27

Ксения Капустинская , Александра Романюк

Нулевую декларацию предусмотрели для многих категорий украинцев

Налоговая амнистия в Украине, которая планируется уже на лето 2021 года, коснется не только богачей. О подаче "нулевой декларации" придется задуматься и многим относительно небогатым украинцам, говорится в статье сайта "Сегодня".

Реклама

Вот лишь неполный список тех, кому придется отчитаться о дохода и имуществе:

  • предприниматели, которые не "светили" для налоговой значительную часть своих доходов;
  • наемные работники, которые получают зарплаты в конвертах;
  • украинцы, которые ездят на заработки за границу;
  • самозанятые лица;
  • те, кто не зарегистрирован как предприниматель, но по сути ведет предпринимательскую деятельность, например сдает квартиры в аренду.

Читайте также: В Украине грядет налоговая амнистия: что нужно и не нужно декларировать

В тренде
Доллар в Украине вернулся к росту, евро снова упал: официальный курс валют

Предполагается, что после добровольного декларирования имущество, о котором станет известно налоговой из деклараций, будет считаться "стартовой базой". И каждый последующий год налоговики будут сравнивать стоимость приобретенного имущества (квартир, машин, денег на счетах) с размером официальных доходов, с которых уплачены налоги.

Напомним, сейчас в Верховной Раде зарегистрировано аж пять альтернативных законопроектов к президентскому проекту о налоговой амнистии, который уже рекомендовал принять финансовый комитет парламента.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

налоги нулевая декларация категории налоговая амнистия

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине существенно урезали субсидии: почему и на сколько (видео)
В Украине существенно урезали субсидии: почему и на сколько (видео)Экономика
Охота на антиквариат. Что искать на барахолках, чтобы разбогатеть?
Охота на антиквариат. Что искать на барахолках, чтобы разбогатеть?Экономика
Трейдеры сорвали джентльменский уговор с Кабмином: почему на АЗС дорожает бензин
Трейдеры сорвали джентльменский уговор с Кабмином: почему на АЗС дорожает бензинЭкономика
Цены на бензин снова прыгнули, будет ли еще подорожание
Цены на бензин снова прыгнули, будет ли еще подорожаниеЭкономика
Повышение пенсий работающим пенсионерам: кому добавят, как сосчитать на примере
Повышение пенсий работающим пенсионерам: кому добавят, как сосчитать на примереЭкономика
Многие украинцы могут получить по несколько тысяч от налоговой. Как это сделать
Многие украинцы могут получить по несколько тысяч от налоговой. Как это сделатьЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять