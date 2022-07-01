Dow Jones, Nasdaq та S&P: на найбільших біржах США стався рекордний обвал

На фондових ринках США невиданий обвал / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Падіння фондових ринків США продовжується. Так, перший квартал 2022 року падіння зафіксували відразу на трьох основних американських фондових індексах.

Про це повідомляє Reuters.

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Американська біржа Nasdaq, що спеціалізується на акціях високотехнологічних компаній, за півроку показала найбільше відсоткове падіння з дати свого заснування.

На S&P 500 трапився найрізкіший відсотковий обвал з 1970 року. Причому зниження всіх трьох індексів триває другий квартал поспіль.

З січня до червня 2022 року промисловий індекс Dow Jones зафіксував найбільше падіння з 1962 року.

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Крім того, торги 30 червня на Нью-Йоркській фондовій біржі також закрилися зниженням.

S&P – знизився на 0,88%, до 3785,38 пункту;

Dow Jones – на 0,82%, до 30 775,43 пунктів;

NASDAQ – на 1,33%, до 11 028,74 пункту.

У чому причина обвалу

Індекси знижуються з того часу, як у травні 2022 року Федеральна резервна система США підвищила базову ставку на 50 базисних пунктів — з 0,25–0,5% до 0,75–1% річних. Такого значного підвищення ставки ФРС не відбувалося з 2000 року.

Російський "Газпром" залишив західні біржі

Раніше стало відомо, що російські влада заборонила "Газпрому" розміщувати депозитарні розписки на цінних паперів підприємства на біржах за межами країни.

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Розписки компанії не будуть доступні ні на біржі у Лондоні, ні у Сінгапурі. Власники можуть конвертувати їх у звичайні акції, тільки таким чином вони матимуть змогу отримувати дивіденди.

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