Dow Jones, Nasdaq и S&P: на крупнейших биржах США произошел рекордный обвал

На фондовых рынках США невиданый обвал / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Падение фондовых рынков США продолжается. Так, первый квартал 2022 года падение зафиксировали сразу на трех основных американских фондовых индексах.

Об этом сообщает Reuters.

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Американская биржа Nasdaq, специализирующаяся на акциях высокотехнологичных компаний, за полгода показала самое большое процентное падение с даты своего основания.

На S&P 500 случился самый резкий процентный обвал с 1970 года. Причем снижение всех трех индексов продолжается второй квартал кряду.

С января по июнь 2022 года промышленный индекс Dow Jones зафиксировал самое большое падение с 1962 года.

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Кроме того, торги 30 июня на Нью-Йоркской фондовой бирже также закрылись снижением.

S&P — снизился на 0,88%, до 3785,38 пункта;

Dow Jones — на 0,82%, до 30 775,43 пунктов;

NASDAQ — на 1,33%, до 11 028,74 пункта.

В чем причина обвала

Индексы снижаются с тех пор, как в мае 2022 года Федеральная резервная система США повысила базовую ставку на 50 базисных пунктов — с 0,25–0,5% до 0,75–1% годовых. Такого значительного повышения ставки ФРС не происходило с 2000 года.

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Расписки компании не будут доступны ни на бирже в Лондоне, ни в Сингапуре. Владельцы могут конвертировать их в обыкновенные акции, только таким образом они смогут получать дивиденды.

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