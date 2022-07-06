Має знати кожен водій: як не втратити можливість їздити на власному авто

Що робити, якщо номерні знаки втрачені / Фото: Getty Images, , Колаж: Сьогодні

З водіями час від часу можуть траплятися різні ситуації, коли втрачаються важливі документи тощо, і люди не знають, куди звертатися для вирішення таких проблем. Наприклад, номерні знаки можуть бути втрачені за різних обставин.

На порталі Міністерства внутрішніх справ України пояснили, як повернути номери, і які документи для цього потрібні.

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Що треба робити

Номерні знаки можуть вкрасти, або бути пошкодженими через різні причини. Наприклад, під час повномасштабної війни деякі водії втратили номери через бойові дії. Однак повернути їх можна у сервісних центрах МВС.

Звернутися можна до будь-якого центру, і подати треба такі документи:

паспорт громадянина України (якщо ви подасте ID-картку без відомостей про реєстрацію місця проживання у безконтактному електронному носії, то разом з паспортом треба подати довідку про реєстрацію місця проживання);

Замість паспорта можна подати також один із цих документів: тимчасове посвідчення громадянина України, посвідку на постійне проживання, посвідку на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.

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ідентифікаційний код власника транспортного засобу;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

у разі крадіжки – довідку про втрату номерних знаків, видану у відділенні Національної поліції;

у разі втрати – письмове пояснення обставин втрати документу.

Якщо номери втратила не фізична особа, а юридична, то подати також треба акт службового розслідування. Зрештою, транспортний засіб треба передати на експертний огляд.

Після цього адміністратор сервісного центру МВС вносить інформацію до бази даних АІС "Номерний знак" і проводить перереєстрацію транспортного засобу. Замість утрачених або непридатних для користування номерних знаків на підставі заяви власника або його представника видаються нові свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки.

Знайдені номерні знаки після видачі нових вважаються недійсними і здаються до сервісних центрів МВС.

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Що станеться з бензиновою кризою у серпні

Раніше ми розповідали, що водіям не варто розслаблятися через послаблення бензинової кризи. За словами директора Консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, навіть таке покращення не означає, що криза більше не буде поглиблюватись.

Причина в тому, що з серпня по жовтень в Україні тривають жнива. І коли вони почнуться, то навантаження на транспортну інфраструктуру збільшиться. До того ж в країні триває війна, і непередбачувані чинники можуть також сильно впливати на бензинову кризу. Експерт наголосив, що російський ворог тримає "на прицілі" нашу нафтову інфраструктуру. Зокрема, нещодавно були нові удари по нафтопереробних заводах. І передбачити, чи будуть вони знову, неможливо.

"Сьогодні" також писали, які ліміти діють на заправках UPG, WOG, "БРСМ-Нафта" і OKKО. Ми також розробили тест для водіїв і не тільки, що дозволить швидко й весело перевірити ваші знання з ПДР.