Долари чи євро під матрацом? В якій валюті українці зберігають гроші

Зберігають гроші українці у різній валюті / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Переважна більшість українців все ж зберігає свої заощадження в доларах.

Про це йдеться в опитуванні "Сьогодні", проведеному соціологічною компанією Gradus.

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У відсотковому співвідношення серед 1000 опитаних це 41,8%. Проте є українці, які надають перевагу не менш популярному євро і зберігають у цій валюті свої гроші. Таких налічується 22%.

Є й серед населення ті, хто найбільш довіряє гривні,— 6,9%. В іншій валюті зберігають 5,5%, інші 23,8% не змогли відповісти на питання.

Звучить дещо дивно, але незважаючи на те, що в Києві найбільше довіряють саме долару (50,6%), у Центральній Україні ця валюта користується найменшою популярністю (34,7%). Натомість євро у столиці дещо недолюблюють, відсоток тих, хто заощаджує у цій валюті — 18,4%, на противагу Західному регіону, де цю валюту зберігає 25,9% українців.

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Гривню зберігають:

у Східному регіоні — 4,6%;

у Києві — 5,9%;

у Південному — 7,1%;

у Центральному — 7,5%;

у Західному — 7,8;

у Північному — 9,3%.

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В якій валюті зберігати?

Зберігати гроші експерти радять методом диверсифікації, тобто зберігання коштів не в одній, а одразу в декількох валютах з різними ризиками. Тоді, навіть якщо курс однієї з валют просяде, ви не втратите значну частину своїх накопичень. Такий спосіб зберігання грошей становить мінімальні ризики.

Експерти з економіки пропонують такі варіанти структури свого фінансового кошика:

для любителів долара. Половину своїх коштів зберігати в доларах, 30% — у євро і 20% — у гривні. Пояснення: долар — одна з найбільш стабільних валют, тому ризики мінімальні. Знецінення валюти не сильно позначиться на вашому фінансовому портфелі;

Половину своїх коштів зберігати в доларах, 30% — у євро і 20% — у гривні. Пояснення: долар — одна з найбільш стабільних валют, тому ризики мінімальні. Знецінення валюти не сильно позначиться на вашому фінансовому портфелі; для "гривневих фанатів". Половину коштів зберігати у гривні, а решту 50% розділити між євро та доларом. Найбільш надійний і прибутковий варіант, але за умови, коли в країні стабільна економічна і політична ситуація.

Половину коштів зберігати у гривні, а решту 50% розділити між євро та доларом. Найбільш надійний і прибутковий варіант, але за умови, коли в країні стабільна економічна і політична ситуація. збалансований підхід. Розділити свої заощадження порівну по валютах: долар — 35%, гривня — 30%, євро — 35%. Це збалансований та універсальний варіант. Підходить він для тих випадків, коли спрогнозувати ситуацію в країні вкрай важко, коли немає великої впевненості в стабільності національної валюти.

Раніше ми писали, що Європа виділить 1,2 млрд євро допомоги Україні. Перший транш, за ухваленням відповідного рішення, складе 600 млн євро.

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