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Долар просів в ціні, а євро помітно впав: офіційний курс

14 липня, 16:15

Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 15 липня

Долар знову повзе донизу / Фото: Сьогодні, прес-центр НБУ

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на четвер, 15 липня:

14.0715.07Зміна
1 долар США27,32 грн27,30 грн - 0,02
1 євро32,37 грн32,25 грн - 0,12

Порівняно зі значеннями 14 липня курс долара знизився на дві копійки. Попереднього банківського дня "зелений" подешевшав на дві копійки. А за тиждень – з 8 по 15 липня – гривня не змінилася в ціні по відношенню до американської валюти. При цьому експерти вже попередили, що над українською валютою нависли загрози.

Курс євро знизився куди значніше. Євровалюта впала на 12 копійок після підвищення курсу на дві копійки днем раніше.

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Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:

Також сайт "Сьогодні" разом з банкірами розібрався, як не стати жертвою шахраїв і вберегти кошти на картці.

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Джерело: Сьогодні

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