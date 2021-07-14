Долар просів в ціні, а євро помітно впав: офіційний курс

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 15 липня

Долар знову повзе донизу / Фото: Сьогодні, прес-центр НБУ

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на четвер, 15 липня:

14.07 15.07 Зміна 1 долар США 27,32 грн 27,30 грн - 0,02 1 євро 32,37 грн 32,25 грн - 0,12

Порівняно зі значеннями 14 липня курс долара знизився на дві копійки. Попереднього банківського дня "зелений" подешевшав на дві копійки. А за тиждень – з 8 по 15 липня – гривня не змінилася в ціні по відношенню до американської валюти. При цьому експерти вже попередили, що над українською валютою нависли загрози.

Курс євро знизився куди значніше. Євровалюта впала на 12 копійок після підвищення курсу на дві копійки днем раніше.

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Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:

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