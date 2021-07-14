Версія українською
$ 27,32
32,37

Доллар просел в цене, а евро заметно упал: официальный курс

14 июля, 16:15

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 15 июля

Доллар снова ползет вниз / Фото: Сегодня, пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 15 июля:

14.0715.07Изменение
1 доллар США27,32 грн27,30 грн- 0,02
1 евро32,37 грн32,25 грн- 0,12

По сравнению со значениями 14 июля курс доллара снизился на две копейки. В предыдущий банковский день "зеленый" подешевел на две копейки. А за неделю – с 8 по 15 июля – гривня не изменилась в цене по отношению к американской валюте. При этом эксперты уже предупредили, что над украинской валютой нависли угрозы.

Курс евро снизился куда более значительно. Евровалюта упала на 12 копеек после повышения курса на две копейки днем ранее.

Реклама

Читайте также: В НБУ решили заменить некоторые монеты. Какого номинала и почему

Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

Также сайт "Сегодня" вместе с банкирами разобрался, как не стать жертвой мошенников и уберечь средства на карте.

Новости на эту же тему:
доллар курс гривня курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

Реклама