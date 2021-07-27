Долар увійшов у піке, але це ненадовго – прогноз курсу

Українська валюта продовжила зміцнюватися на міжбанку, але Національний банк не дозволяє курсу долара впасти занадто низько

Долар стабілізується / Фото: Сьогодні, ADEM ALTAN/AFP via Getty Images

Долар 27 липня після того, як обвалився за офіційним курсом, продовжив дешевшати на міжбанку. Курс опустився ще нижче психологічної позначки в 27 грн/дол. – до 27,93-27,95 грн/дол. При цьому найближчим часом долар, швидше за все, утримається в коридорі 26,5-27 грн, а після почне повертатися до 27 грн.

Такий прогноз надали аналітики групи ICU.

"Навіть без надходження валюти від нерезидентів для купівлі ОВДП протягом липня гривня поступово зміцнювалася і може ще продовжити цей рух і в подальшому, перетинаючи рівень 27 грн/дол. в бік посилення, в коридор 26,5-27 грн/дол., вже на цьому тижні... Але НБУ стримуватиме зміцнення, затримуючи курс гривні ближче до 27 грн/дол. ", – вважають фахівці.

На стороні гривні грає рішення Національного банку підвищити облікову ставку з 7,5% до 8%, додав у коментарі сайту "Сьогодні" аналітик TeleTrade Сергій Родлер.

Втім, він вважає, що гривня скоро повернеться до помірної девальвації – до 27,2 грн/дол.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з аналітиками розібрався, чи потрібно зараз купувати або продавати валюту та чи допоможе це зберегти заощадження.

Також в Кабміні підрахували, що в найближчі три роки курс долара не перевищить 30 гривень: