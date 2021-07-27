Долар і євро впали ще нижче – курс валют НБУ

Долар помітно подешевшав / Фото: уніан, Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на вівторок, 27 липня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 26,98 грн;

1 євро – 31,81 грн;

1 злотий – 6,93 грн;

10 російських рублів – 3,65 грн.

У порівнянні зі вчорашніми значеннями, долар просів ще на сім копійок і вперше з 16 червня пробив вниз психологічну позначку в 27 гривень. У попередній банківський день "зелений" звалився відразу на 14 копійок. А за тиждень – з 20 по 27 липня – гривня зміцнилася по відношенню до американської валюти вже на 23 копійки. Експерти вважають, що в найближчий тиждень курс може закріпитися в районі 26,9 грн/дол. на міжбанку і 26,8-27 грн в банках.

Курс євро знизився ще на чотири копійки після падіння на 18 копійок на вдень раніше. Євровалюта знаходиться на річному мінімумі.

Вартість 10 російських рублів 27 липня знизилася на три копійки. А польський злотий подешевшав на чотири копійки.

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Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

У понеділок, 26 липня, долар на міжбанку подешевшав на дев'ять копійок в покупці і продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 26,96/26,98 грн (купівля/продаж). Євровалюта виросла в ціні на дві копійки в покупці і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 31,85/31,85 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

→ У консенсус-прогнозі, який підготували в Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол. і курсі станом на кінець року 28,2 грн/дол. А в бюджетній декларації на три роки, яку вперше в історії схвалила Рада, йдеться про те, що курс долара до 2024 року не перевищить 30 гривень:

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→ У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – НЕ прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

→ МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

2021 рік – 27,98 грн;

2022 рік – 27,61 грн;

2023 рік – 27,59 грн.

→ Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс в 2021 році складе 27 грн/дол. А ось аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їх прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 роки (середньорічний курс не надано).

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні