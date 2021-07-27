Доллар ушел в пике, но это ненадолго – прогноз курса

Доллар стабилизируется / Фото: Сегодня, ADEM ALTAN/AFP via Getty Images
Доллар 27 июля после того, как обвалился по официальному курсу, продолжил дешеветь на межбанке. Курс опустился еще ниже психологической отметки в 27 грн/долл. – до 27,93-27,95 грн/долл. При этом в ближайшее время доллар, скорее всего, удержится в коридоре 26,5-27 грн, а после начнет возвращаться к 27 грн.
Такой прогноз предоставили аналитики группы ICU.
"Даже без поступления валюты от нерезидентов для покупки ОВГЗ в течение июля гривня постепенно укреплялась и может еще продолжить это движение и в дальнейшем, пересекая уровень 27 грн/долл. в сторону усиления, в коридор 26,5-27 грн/долл., уже на этой неделе... Но НБУ будет сдерживать укрепление, задерживая курс гривни ближе к 27 грн/долл.", - считают специалисты.
На стороне гривни играет решение Национального банка повысить учетную ставку с 7,5% до 8%, добавил в комментарии сайту "Сегодня" аналитик TeleTrade Сергей Родлер.
Впрочем, он считает, что гривня скоро вернется к умеренной девальвации – до 27,2 грн/долл.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с аналитиками разобрался, нужно ли сейчас покупать или продавать валюту и поможет ли это сохранить сбережения.
Также в Кабмине подсчитали, что в ближайшие три года курс доллара не превысит 30 гривен:
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Сергей Родлер
аналитик TeleTrade
Разница между ставками ФРС и НБУ вновь увеличилась, что в теории должно привлекать дополнительное внимание нерезидентов к украинским долговым бумагам. Тем не менее, не похоже на то, что инвесторы готовы налегать на рисковые инструменты в ситуации, когда страны вновь переживают ухудшение ситуации с коронавирусом. Потенциал роста гривни ограничен: ожидаем курс вблизи 27,2 грн за доллар.