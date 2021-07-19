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Долар впав, євро покотився до психологічної позначки: офіційний курс

19 липня, 16:27

Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 20 липня

/ Фото: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на вівторок, 20 липня:

19.0720.07Зміна
1 долар США27,23 грн27,21 грн - 0,02
1 євро32,14 грн32,03 грн - 0,11

У порівнянні зі значеннями 19 липня курс долара знизився на дві копійки. У попередній банківський день "зелений" подешевшав відразу на шість копійок, що стало першим помітним зміною курсу за тиждень. Тепер за тиждень – з 13 по 20 липня – гривня зміцнилася по відношенню до американської валюти на вісім копійок. А експерти вже пояснили "Сьогодні", якого курсу долара чекати в найближчому майбутньому.

Курс євро впав ще на 11 копійок. Євровалюта залишилася в районі річних мінімумів і наблизилася до психологічної позначки в 32 гривні – так дешево євро не коштував з кінця липня-2020.

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Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:

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Джерело: Сьогодні

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