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Доллар упал, евро покатился к психологической отметке: официальный курс

19 июля, 16:27

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 20 июля

/ Фото: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 20 июля:

19.0720.07Изменение
1 доллар США27,23 грн27,21 грн- 0,02
1 евро32,14 грн32,03 грн- 0,11

По сравнению со значениями 19 июля курс доллара снизился на две копейки. В предыдущий банковский день "зеленый" подешевел сразу на шесть копеек, что стало первым заметным изменением курса за неделю. Теперь за неделю – с 13 по 20 июля – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на восемь копеек. А эксперты уже объяснили "Сегодня", какого курса доллара ждать в ближайшем будущем.

Курс евро упал еще на 11 копеек. Евровалюта осталась в районе годовых минимумов и приблизилась к психологической отметке в 32 гривни – так дешево евро не стоил с конца июля-2020.

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Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

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Источник: Сегодня

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