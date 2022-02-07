Долар знову рветься вверх? Що буде з курсом валют цього тижня

Що буде з курсом долара цього тижня? / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

З 7 по 13 лютого курс продажу долара коливатиметься в рамках 28,2-28,5 грн.

Про це в коментарі "Сьогодні" заявив аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

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"Ми розглядаємо перспективу зростання гривні щодо долара як пріоритетну, але лише за умови, що не з'явиться негативних новин з боку РФ, вони здатні відправити курс знову до верхніх кордонів цього року – 29 грн за долар", — сказав він.

З ним погоджується і член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин: за його прогнозами, наступного тижня курс буде в коридорі 28-28,5 грн/долар.

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко очікує, що гривня зміцниться до 28-28,2 грн/долар у готівковому продажу, а у покупці може опуститися нижче за 28 грн (зараз середній курс купівлі 28,01 грн).

А ось керівник відділу аналітики ДК Forex club Андрій Шевчишин схиляється до поновлення девальваційного тренду.

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"Найближчим часом гривня може повернутися в діапазон 28,4-28,55 грн за долар із нинішніх 28-28,3", – повідомив експерт.

Продавати чи купувати?

Економісти говорять однозначно: продавати та купувати долари та євро зараз варто лише за крайньої потреби, якщо валюта або гривнева готівка потрібні для негайних розрахунків.

Аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак зазначив, що на стрибках курсу зараз навіть можна заробити.

"Для населення зниження курсу продажу долара на початку лютого має стати непоганим сигналом, що зараз можна заробити на спекуляції. За зниження курсу до рівня 28,2 грн/долар варто розглядати покупки для зворотної конвертації в районі 29 грн за долар", – уточнив експерт.

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко назвав такі операції ризикованими: за його прогнозом, гривню навесні та влітку очікує тривалий період зміцнення. Тому можна залишитись у збитку, купивши зараз долари за курсом понад 28 гривень для короткострокових інвестицій.

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