Доллар снова рвется вверх? Что будет с курсом валют на этой неделе

Что будет с курсом доллара на этой неделе? / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

С 7 по 13 февраля курс продажи доллара будет колебаться в рамках 28,2–28,5 грн.

Об этом в комментарии "Сегодня" заявил аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орищак.

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"Мы рассматриваем перспективу роста гривни по отношению к доллару как приоритетную, но только при условии, что не появится негативных новостей со стороны РФ. Они способны отправить курс снова к верхним границам этого года – 29 грн за доллар", — сказал он.

С ним согласен и член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин: по его прогнозам, на следующей неделе курс будет в коридоре 28-28,5 грн/доллар.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко ожидает, что гривня укрепится до 28-28,2 грн/доллар в наличной продаже, а в покупке может опуститься ниже 28 грн (сейчас средний курс покупки 28,01 грн).

А вот руководитель отдела аналитики ДК Forex club Андрей Шевчишин склоняется к возобновлению девальвационного тренда.

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"В ближайшее время гривна может вернуться в диапазон 28,4-28,55 грн за доллар с нынешних 28-28,3", – сообщил эксперт.

Продавать или покупать?

Экономисты говорят однозначно: продавать и покупать доллары и евро сейчас стоит лишь при крайней необходимости. То есть если валюта или гривневая наличность нужны для немедленных расчетов.

Аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак отметил, что на скачках курса сейчас даже можно заработать.

"Для населения снижение курса продажи доллара в начале февраля должно стать неплохим сигналом, что сейчас можно заработать на спекуляции. При снижении курса к уровню 28,2 грн/доллар стоит рассматривать покупки для обратной конвертации в районе 29 грн за доллар", – уточнил эксперт.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко назвал такие операции рискованными: по его прогнозу, гривню весной и летом ожидает длительный период укрепления. Поэтому можно остаться в убытке, купив сейчас доллары по курсу выше 28 гривен для краткосрочных инвестиций.

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