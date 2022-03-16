Долар втратив довіру. Ілон Маск розкрив надійніші способи зберігання статків

Ілон Маск розказав, як зберігати статки / Фото: Getty Images, REUTERS/Dado Ruvic, Колаж: Сьогодні
Зберігати свої статки у доларовій валюті тепер невигідно і навіть небезпечно. Адже так можна наразитися на наслідки інфляції.
Про це заявив американський мільярдер та винахідник, власник SpaceX та Tesla Ілон Маск у своєму дописі у Twitter.
Що замість долара?
Рекордний ріст інфляції відбувся у США цього року. На тлі таких подій Маск пояснив, що через інфляцію долар є дуже ненадійним.
Натомість у такій ситуації краще володіти якимись фізичними речами або ж акціями.
"Зазвичай краще мати фізичні речі, як-от будинок, або акції компаній, які, на вашу думку, роблять хороші продукти", – пояснив бізнесмен.
Також Маск наголосив, що він довіряє віртуальній валюті та свої заощадження зберігає, зокрема, в такому вигляді.
"Я все ще маю і не буду продавати свої біткойни, Ethereum або Doge fwiw", – написав Маск.
Скільки коштує долар в українських банках
Нацбанк встановив фіксований курс гривні одразу після введення по всій країні воєнного стану, проте українські банки самостійно встановлюють курс, і всюди він різний.
Курс долара від НБУ становить 29,25 грн, а євро – 33,17 грн.
Станом на 15 березня курс у банках був такий:
- ПриватБанк – 29,25/29,54 грн (купівля/продаж);
- Monobank – 29,04/30,00 грн (картковий курс);
- Альфа-Банк – 29,04/30,50 грн;
- Райффайзен Банк – 29,25/29,54 грн;
- Ощадбанк – 29,25/не відбувається (картковий курс);
- ПУМБ – 29,4/29,95 грн.
"Сьогодні" також писали, коли українцям дозволять купувати готівкову валюту, і розповідали, що США заборонили постачання доларів до Росії.