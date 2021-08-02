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Долар підріс на міжбанку: чого чекати від курсу в найближчі дні та до кінця серпня

2 серпня, 12:26

Ксенія Капустинська

Українська валюта зміцнилася за підсумками липня. В останній місяць літа на гривню буде впливати ряд різноспрямованих факторів

Долар підріс на міжбанку / Фото: Сьогодні

Долар 2 серпня після повернення до падіння за офіційним курсом почав рости на міжбанку і торгується в районі 26,84-26,86 грн. Однак в найближчій перспективі гривня втратити свої позиції, в такому випадку курс на міжбанку зміститься в діапазон 26,8-27 грн/дол. Втім, до кінця серпня долар може торгуватися в діапазоні 26,3-26,9 грн, а євро – в діапазоні 31,2-31,9 грн.

Про це сайту "Сьогодні" розповіли керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин і старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

"Після активного розпродажу валюти минулого тижня з боку держкомпаній, очікуємо стабілізацію і вирівнювання ринку. Масштаби розпродажів валюти знизяться, і не виключаємо, що ринок спробує повернутися до позначок 27 гривень за долар", – вважає Шевчишин.

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"Серед валют країн колишнього СРСР гривня посідає друге місце по зміцненню долара з початку року після вірменського драма. По зміцненню в липні гривня посіла четверте місце, пропустивши вперед вірменський драм, білоруський рубль і грузинський ларі", – підрахував Іосуб.

До слова, згідно з "Індексу БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:

Також ми повідомляли, що на думку деяких експертів, після різкого падіння долар може сильно підскочити.

Крім того, сайт "Сьогодні" разом з аналітиками розібрався, вигідно купувати або продавати валюту і чи допоможе це зберегти заощадження.

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Джерело: Сьогодні

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