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Доллар подрос на межбанке: чего ждать от курса в ближайшие дни и к концу августа

2 августа, 12:26

Ксения Капустинская

Украинская валюта укрепилась по итогам июля. В последний месяц лета на гривню будет влиять ряд разнонаправленных факторов

Доллар подрос на межбанке / Фото: Сегодня

Доллар 2 августа после возвращения к падению по официальному курсу начал расти на межбанке и торгуется в районе 26,84-26,86 грн. Однако в ближайшей перспективе гривня может потерять свои позиции, в таком случае курс на межбанке сместится в диапазон 26,8-27 грн/долл. Впрочем, к концу августа доллар может торговаться в диапазоне 26,3-26,9 грн, а евро – в диапазоне 31,2-31,9 грн.

Об этом сайту "Сегодня" рассказали руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин и старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"После активной распродажи валюты на прошлой неделе со стороны госкомпаний ожидаем стабилизацию и выравнивание рынка. Масштабы распродаж валюты снизятся, и не исключаем, что рынок попытается вернуться к отметкам 27 гривен за доллар", – считает Шевчишин.

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"Среди валют стран бывшего СССР гривня занимает второе место по укреплению к доллару с начала года после армянского драма. По укреплению в июле гривня заняла четвертое место, пропустив вперед армянский драм, белорусский рубль и грузинский лари", – подсчитал Иосуб.

К слову, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

Также мы сообщали, что по мнению некоторых экспертов, после резкого падения доллар может сильно подскочить.

Кроме того, сайт "Сегодня" вместе с аналитиками разобрался, выгодно покупать или продавать валюту и поможет ли это сохранить сбережения.

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Источник: Сегодня

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