Доллар подрос на межбанке: чего ждать от курса в ближайшие дни и к концу августа

Доллар подрос на межбанке / Фото: Сегодня
Доллар 2 августа после возвращения к падению по официальному курсу начал расти на межбанке и торгуется в районе 26,84-26,86 грн. Однако в ближайшей перспективе гривня может потерять свои позиции, в таком случае курс на межбанке сместится в диапазон 26,8-27 грн/долл. Впрочем, к концу августа доллар может торговаться в диапазоне 26,3-26,9 грн, а евро – в диапазоне 31,2-31,9 грн.
Об этом сайту "Сегодня" рассказали руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин и старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.
"После активной распродажи валюты на прошлой неделе со стороны госкомпаний ожидаем стабилизацию и выравнивание рынка. Масштабы распродаж валюты снизятся, и не исключаем, что рынок попытается вернуться к отметкам 27 гривен за доллар", – считает Шевчишин.
Почему доллар подешевел
- Укрепление гривни во многом связано с благоприятной внешней конъюнктурой – высокими мировыми ценами на многие позиции украинского экспорта, включая руду, металлы, аграрную продукцию.
- Поддержку гривне продолжат оказывать аграрии, которые начнут активно экспортировать новый урожай.
- Сохраняется относительно высокий спрос нерезидентов на облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ). Положительно на курсе сказались планы по доразмещению еврооблигаций на 0,5 млрд долларов.
- Население остается крупным чистым продавцом валюты.
Как менялся курс доллара в 2021-м
- В июле гривня укреплялась к доллару восьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро третий месяц подряд – с марта 2021-го.
- Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
- С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел на 8,1%.
"Среди валют стран бывшего СССР гривня занимает второе место по укреплению к доллару с начала года после армянского драма. По укреплению в июле гривня заняла четвертое место, пропустив вперед армянский драм, белорусский рубль и грузинский лари", – подсчитал Иосуб.
К слову, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.
Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:
Также мы сообщали, что по мнению некоторых экспертов, после резкого падения доллар может сильно подскочить.
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