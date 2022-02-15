Долар завдав чергового удару: що відбувається з гривнею

Українці скуповують валюту / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на вівторок, 15 лютого, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 28,53 грн.;

1 євро – 32,32 грн;

1 злотий – 7,12 грн.;

10 російських рублів – 3,73 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем долар подорожчав на 50 копійок, євро – на 35 копійок. Курс злотого зріс на 5 копійок, а курс рубля залишився тим самим.

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Що було із курсом на міжбанку?

Американська валюта вийшла на торги у понеділок, 14 лютого, зі значеннями 28,70/28,72 грн, а до закриття міжбанку скинула по 21 копійці у купівлі та продажу – 28,49/28,51 грн.

Євро відкрило міжбанк у діапазоні 32,54/32,56 грн, а до кінця дня подешевшало до 32,25/32,27 грн у купівлі та продажу.

Що буде з курсом найближчим часом?

За словами інвестаналітика Сергія Фурси, економічних причин для такого зростання курсу немає, і все відбувається через психологічне нагнітання через загрозу російського вторгнення.

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А аналітик Roboforex Андрій Гойлов, розповів, що 15 лютого має відбутися аукціон Мінфіну, на якому будуть розміщені державні ОВДП.

Експерт очікує, що попит на ці цінні папери буде низьким і зазначає, що з початку року нерезиденти скоротили свої портфелі до ОВДП на 13,51 млрд. грн. – до 79,14 млрд. грн.

Гойлов прогнозує, що цього тижня гривня коливатиметься в межах 28,15 грн, а євро, з високою часткою ймовірності, ослабне до 31,85 грн.

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"Сьогодні" також писали як девальвація гривні вплине на продаж нерухомості та розповідали про інші причини зростання курсу долара.