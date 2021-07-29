Долар котиться вниз на міжбанку, але над гривнею нависла загроза

Доллар підріс / Фото: Сьогодні, НБУ

Долар 29 липня після зниження до мінімуму за рік трохи подешевшав на міжбанку – до 27,89-27,90 грн. Пропозиція валюти перевищує попит.

До кінця поточного тижня долар припинить падіння, і курс скоректується до рівня 27,05 грн , Спрогнозував в коментарі сайту "Сьогодні" аналітик RoboForex Андрій Гойлов. Євро, на його думку, продовжить рости до 31,95 грн.

Загрозу для гривні, за його словами, являє падіння інтересу нерезидентів до українських держоблігацій. За підсумками липня їх вкладення скоротилися на 2,74 млрд грн.

З іншого боку, на руку українській валюті грає підвищення облікової ставки НБУ до 8%.

Читайте також: Ревізори МВФ зібралися в Україну – коли чекати місію

"МВФ в своєму липневому огляді перспектив світової економіки зазначив загрозу переходу інфляції з тимчасової на постійну. Провідним Центробанкам рекомендується посилювати грошово-кредитну політику. В наступному році показник інфляції в розвинених країнах може повернутися до доковідному рівню. Ключовий вплив на це нададуть темпи вакцинації. Все перераховані фактори свідчать про те, що облікова ставка НБУ буде рости і надалі", – пояснив Гойла.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з аналітиками розібрався, чи потрібно купувати або продавати валюту і чи допоможе це зберегти заощадження.

Також в Кабміні підрахували, що в найближчі три роки курс долара не перевищить 30 гривень: