Доллар катится вниз на межбанке, но над гривней нависла угроза

Доллар подрос / Фото: Сегодня, НБУ

Доллар 29 июля после снижения до минимума за год немного подешевел на межбанке – до 27,89-27,90 грн. Предложение валюты превышает спрос.

До конца текущей недели доллар прекратит падение, и курс скорректируется к уровню 27,05 грн, спрогнозировал в комментарии сайту "Сегодня" аналитик RoboForex Андрей Гойлов. Евро, по его мнению, продолжит расти до 31,95 грн.

Угрозу для гривни, по его словам, представляет падение интереса нерезидентов к украинским гособлигациям. По итогам июля их вложения сократились на 2,74 млрд грн.

С другой стороны, на руку украинской валюте играет повышение учетной ставки НБУ до 8%.

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"МВФ в своем июльском обзоре перспектив мировой экономики отметил угрозу перехода инфляции из временной в постоянную. Ведущим Центробанкам рекомендуется ужесточать денежно-кредитную политику. В следующем году показатель инфляции в развитых странах может вернуться к доковидному уровню. Ключевое влияние на это окажут темпы вакцинации. Все перечисленные факторы свидетельствуют о том, что учетная ставка НБУ будет расти и далее", – объяснил Гойлов.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с аналитиками разобрался, нужно ли покупать или продавать валюту и поможет ли это сохранить сбережения.

Также в Кабмине подсчитали, что в ближайшие три года курс доллара не превысит 30 гривен: