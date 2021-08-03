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Долар і євро повернулися до зростання – курс валют НБУ

3 серпня, 09:02

Ксенія Капустинська

Національний банк розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 3 серпня

Долар знову зростає / Фото: Сьогодні, НБУ

Національний банк України (НБУ) на понеділок, 3 серпня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 26,84 грн;
1 євро – 31,90 грн;
1 злотий – 7,00 грн;
10 російських рублів – 3,69 грн.

У порівнянні зі вчорашніми значеннями, долар виріс на дві копійки. Напередодні курс знизився на сім копійок, тобто "зелений" знову розвернувся до зростання. І все ж за останній тиждень – з 27 липня по 3 серпня – гривня зміцнилася проти американської валюти на 14 копійок. При цьому опитані сайтом "Сьогодні" аналітики впевнені – після різкого падіння долар може сильно підскочити.

Курс євро 3 серпня виріс на копійку після зниження на три копійки днем раніше.

Вартість 10 російських рублів знову зросла на копійку. Польський злотий теж подорожчав на копійку і повернувся до психологічної позначки в 7 гривень, яку перетнув вниз наприкінці липня.

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Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням. У понеділок, 2 серпня, валюта на міжбанку дорожчала:

Сьогоднішні торги ще не почалися.

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Прогнози курсу долара

У консенсус-прогнозі, який підготували в Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол. і курсі станом на кінець року 28,2 грн/дол. А в бюджетній декларації на три роки, яку вперше в історії схвалила Рада, йдеться про те, що курс долара до 2024 року не перевищить 30 гривень:

У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс в 2021 році складе 27 грн/дол. А от аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їх прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 роки (середньорічний курс не надано).

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Джерело: Сьогодні

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