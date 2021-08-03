Долар і євро повернулися до зростання – курс валют НБУ

Долар знову зростає / Фото: Сьогодні, НБУ
Національний банк України (НБУ) на понеділок, 3 серпня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:
1 долар США – 26,84 грн;
1 євро – 31,90 грн;
1 злотий – 7,00 грн;
10 російських рублів – 3,69 грн.
У порівнянні зі вчорашніми значеннями, долар виріс на дві копійки. Напередодні курс знизився на сім копійок, тобто "зелений" знову розвернувся до зростання. І все ж за останній тиждень – з 27 липня по 3 серпня – гривня зміцнилася проти американської валюти на 14 копійок. При цьому опитані сайтом "Сьогодні" аналітики впевнені – після різкого падіння долар може сильно підскочити.
Курс євро 3 серпня виріс на копійку після зниження на три копійки днем раніше.
Вартість 10 російських рублів знову зросла на копійку. Польський злотий теж подорожчав на копійку і повернувся до психологічної позначки в 7 гривень, яку перетнув вниз наприкінці липня.
Читайте також: День Незалежності: як працюватимуть ПриватБанк, Ощадбанк та інші банки
Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням. У понеділок, 2 серпня, валюта на міжбанку дорожчала:
- Долар виріс в ціні на сім копійок в покупці та продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 26,85/26,87 грн (купівля/продаж).
- Євровалюта подорожчала на вісім копійок в покупці та продажу. До закриття євро торгувався на рівні 31,90/31,92 грн (купівля/продаж).
Сьогоднішні торги ще не почалися.
Прогнози курсу долара
→ У консенсус-прогнозі, який підготували в Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол. і курсі станом на кінець року 28,2 грн/дол. А в бюджетній декларації на три роки, яку вперше в історії схвалила Рада, йдеться про те, що курс долара до 2024 року не перевищить 30 гривень:
→ У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.
→ МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:
- 2021 рік – 27,98 грн;
- 2022 рік – 27,61 грн;
- 2023 рік – 27,59 грн.
→ Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс в 2021 році складе 27 грн/дол. А от аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їх прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 роки (середньорічний курс не надано).
- Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
- Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні , А сама гривня недооцінена на 57,7%.
Новини на цю ж тему: