Доллар и евро вернулись к росту – курс валют НБУ

Национальный банк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 3 августа

Доллар снова растет / Фото: Сегодня, НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 3 августа, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,84 грн;

1 евро – 31,90 грн;

1 злотый – 7,00 грн;

10 российских рублей – 3,69 грн.

По сравнению со вчерашними значениями, доллар вырос на две копейки. Накануне курс снизился на семь копеек, то есть "зеленый" снова развернулся к росту. И все же за последнюю неделю – с 27 июля по 3 августа – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 14 копеек. При этом опрошенные сайтом "Сегодня" аналитики уверены – после резкого падения доллар может сильно подскочить.

Курс евро 3 августа вырос на копейку после снижения на три копейки днем ранее.

Стоимость 10 российских рублей снова выросла на копейку. Польский злотый тоже подорожал на копейку и вернулся к психологической отметке в 7 гривен, которую пересек вниз в конце июля.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. В понедельник, 2 августа, валюта на межбанке дорожала:

Доллар вырос в цене на семь копеек в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 26,85/26,87 грн (покупка/продажа).

Евровалюта подорожала на восемь копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 31,90/31,92 грн (покупка/продажа).

Сегодняшние торги еще не начались.

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Прогнозы курса доллара

→ В консенсус-прогнозе, который подготовили в Минэкономики, говорится об ожидании среднего курса по итогам 2021 года на уровне 27,9 грн/долл. и курсе по состоянию на конец года 28,2 грн/долл. А в бюджетной декларации на три года, которую впервые в истории одобрила Рада, говорится о том, что курс доллара до 2024 года не превысит 30 гривен:

→ В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

→ МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

2021 год – 27,98 грн;

2022 год – 27,61 грн;

2023 год – 27,59 грн.

→ Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.