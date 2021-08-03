Доллар и евро вернулись к росту – курс валют НБУ

Доллар снова растет / Фото: Сегодня, НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 3 августа, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:
1 доллар США – 26,84 грн;
1 евро – 31,90 грн;
1 злотый – 7,00 грн;
10 российских рублей – 3,69 грн.
По сравнению со вчерашними значениями, доллар вырос на две копейки. Накануне курс снизился на семь копеек, то есть "зеленый" снова развернулся к росту. И все же за последнюю неделю – с 27 июля по 3 августа – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 14 копеек. При этом опрошенные сайтом "Сегодня" аналитики уверены – после резкого падения доллар может сильно подскочить.
Курс евро 3 августа вырос на копейку после снижения на три копейки днем ранее.
Стоимость 10 российских рублей снова выросла на копейку. Польский злотый тоже подорожал на копейку и вернулся к психологической отметке в 7 гривен, которую пересек вниз в конце июля.
Читайте также: День Независимости: как будут работать ПриватБанк, Ощадбанк и другие банки
Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. В понедельник, 2 августа, валюта на межбанке дорожала:
- Доллар вырос в цене на семь копеек в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 26,85/26,87 грн (покупка/продажа).
- Евровалюта подорожала на восемь копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 31,90/31,92 грн (покупка/продажа).
Сегодняшние торги еще не начались.
Прогнозы курса доллара
→ В консенсус-прогнозе, который подготовили в Минэкономики, говорится об ожидании среднего курса по итогам 2021 года на уровне 27,9 грн/долл. и курсе по состоянию на конец года 28,2 грн/долл. А в бюджетной декларации на три года, которую впервые в истории одобрила Рада, говорится о том, что курс доллара до 2024 года не превысит 30 гривен:
→ В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.
→ МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:
- 2021 год – 27,98 грн;
- 2022 год – 27,61 грн;
- 2023 год – 27,59 грн.
→ Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
- Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.
Новости на эту же тему: