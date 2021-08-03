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Доллар и евро вернулись к росту – курс валют НБУ

3 августа, 09:02

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 3 августа

Доллар снова растет / Фото: Сегодня, НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 3 августа, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,84 грн;
1 евро – 31,90 грн;
1 злотый – 7,00 грн;
10 российских рублей – 3,69 грн.

По сравнению со вчерашними значениями, доллар вырос на две копейки. Накануне курс снизился на семь копеек, то есть "зеленый" снова развернулся к росту. И все же за последнюю неделю – с 27 июля по 3 августа – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 14 копеек. При этом опрошенные сайтом "Сегодня" аналитики уверены – после резкого падения доллар может сильно подскочить.

Курс евро 3 августа вырос на копейку после снижения на три копейки днем ранее.

Стоимость 10 российских рублей снова выросла на копейку. Польский злотый тоже подорожал на копейку и вернулся к психологической отметке в 7 гривен, которую пересек вниз в конце июля.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. В понедельник, 2 августа, валюта на межбанке дорожала:

Сегодняшние торги еще не начались.

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Прогнозы курса доллара

В консенсус-прогнозе, который подготовили в Минэкономики, говорится об ожидании среднего курса по итогам 2021 года на уровне 27,9 грн/долл. и курсе по состоянию на конец года 28,2 грн/долл. А в бюджетной декларации на три года, которую впервые в истории одобрила Рада, говорится о том, что курс доллара до 2024 года не превысит 30 гривен:

В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

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Источник: Сегодня

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