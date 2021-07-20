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Долар і євро знову завмерли. НБУ оновив офіційний курс

20 липня, 16:34

Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 21 липня

Євро зупинився на річному мінімумі / Фото: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на середу, 21 липня:

20.0721.07Зміна
1 долар США27,21 грн27,22 грн + 0,01
1 євро32,03 грн32,03 грн 0,00

У порівнянні зі значеннями 20 липня курс долара підвищився на копійку. У попередній банківський день "зелений" подешевшав усього на дві копійки, тобто курс знову практично не змінюється. Втім, за тиждень – з 14 по 21 липня – гривня зміцнилася проти американської валюти на 10 копійок. А експерти вже пояснили "Сьогодні", якого курсу долара чекати в найближчому майбутньому.

Курс євро не змінився. Євровалюта залишилася в районі річних мінімумів і тримається близько психологічної позначки в 32 гривні. В цілому євро не коштував так дешево з кінця липня-2020.

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Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:

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Джерело: Сьогодні

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