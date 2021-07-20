Долар і євро знову завмерли. НБУ оновив офіційний курс

Євро зупинився на річному мінімумі / Фото: Сьогодні
Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на середу, 21 липня:
|20.07
|21.07
|Зміна
|1 долар США
|27,21 грн
|27,22 грн
|+ 0,01
|1 євро
|32,03 грн
|32,03 грн
|0,00
У порівнянні зі значеннями 20 липня курс долара підвищився на копійку. У попередній банківський день "зелений" подешевшав усього на дві копійки, тобто курс знову практично не змінюється. Втім, за тиждень – з 14 по 21 липня – гривня зміцнилася проти американської валюти на 10 копійок. А експерти вже пояснили "Сьогодні", якого курсу долара чекати в найближчому майбутньому.
Курс євро не змінився. Євровалюта залишилася в районі річних мінімумів і тримається близько психологічної позначки в 32 гривні. В цілому євро не коштував так дешево з кінця липня-2020.
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- Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий у лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
- Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:
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