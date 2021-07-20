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Доллар и евро снова замерли. НБУ обновил официальный курс

20 июля, 16:34

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 21 июля

Евро остановился на годовом минимуме / Фото: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 21 июля:

20.0721.07Изменение
1 доллар США27,21 грн27,22 грн+ 0,01
1 евро32,03 грн32,03 грн0,00

По сравнению со значениями 20 июля курс доллара повысился на копейку. В предыдущий банковский день "зеленый" подешевел всего на две копейки, то есть курс снова практически не меняется. Впрочем, за неделю – с 14 по 21 июля – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 10 копеек. А эксперты уже объяснили "Сегодня", какого курса доллара ждать в ближайшем будущем.

Курс евро не изменился. Евровалюта осталась в районе годовых минимумов и держится около психологической отметки в 32 гривни. В целом евро не стоил так дешево с конца июля-2020.

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Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

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Источник: Сегодня

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