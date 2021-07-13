Долар і євро подорожчали після зниження курсу

Доллар підріс / Фото: Сьогодні, НБУ
Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на середу, 14 липня:
|13.07
|14.07
|зміна
|1 долар США
|27,29 грн
|27,32 грн
|+ 0,03
|1 євро
|32,35 грн
|32,37 грн
|+ 0,02
У порівнянні зі значеннями 13 липня курс долара підвищився на три копійки. У попередній банківський день "зелений" подешевшав рівно на ту ж суму – три копійки. А за тиждень – з 7 по 14 липня – гривня ослабла по відношенню до американської валюти на сім копійок. Раніше аналітики пояснили "Сьогодні", що буде з курсом долара до кінця тижня.
Курс євро теж повернувся до незначного зростання. Євровалюта подорожчала на дві копійки після зниження на три копійки днем раніше.
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- Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий у лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
- Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:
Також сайт "Сьогодні" разом з банкірами розібрався, як не стати жертвою шахраїв і вберегти кошти на карті.
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