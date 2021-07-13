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Долар і євро подорожчали після зниження курсу

13 липня, 16:08

Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 14 липня

Доллар підріс / Фото: Сьогодні, НБУ

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на середу, 14 липня:

13.0714.07зміна
1 долар США27,29 грн27,32 грн + 0,03
1 євро32,35 грн32,37 грн + 0,02

У порівнянні зі значеннями 13 липня курс долара підвищився на три копійки. У попередній банківський день "зелений" подешевшав рівно на ту ж суму – три копійки. А за тиждень – з 7 по 14 липня – гривня ослабла по відношенню до американської валюти на сім копійок. Раніше аналітики пояснили "Сьогодні", що буде з курсом долара до кінця тижня.

Курс євро теж повернувся до незначного зростання. Євровалюта подорожчала на дві копійки після зниження на три копійки днем раніше.

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Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:

Також сайт "Сьогодні" разом з банкірами розібрався, як не стати жертвою шахраїв і вберегти кошти на карті.

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Джерело: Сьогодні

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