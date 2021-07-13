Версія українською
$ 27,29
32,35

Доллар и евро подорожали после снижения курса

13 июля, 16:08

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 14 июля

Доллар подрос / Фото: Сегодня, НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 14 июля:

13.0714.07Изменение
1 доллар США27,29 грн27,32 грн+ 0,03
1 евро32,35 грн32,37 грн+ 0,02

По сравнению со значениями 13 июля курс доллара повысился на три копейки. В предыдущий банковский день "зеленый" подешевел ровно на ту же сумму – три копейки. А за неделю – с 7 по 14 июля – гривня ослабла по отношению к американской валюте на семь копеек. Ранее аналитики объяснили "Сегодня", что будет с курсом доллара до конца недели.

Курс евро тоже вернулся к незначительному росту. Евровалюта подорожала на две копейки после снижения на три копейки днем ранее.

Реклама

Читайте также: Украинцам разрешили рассчитываться карточкой за наличные доллары и евро

Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

Также сайт "Сегодня" вместе с банкирами разобрался, как не стать жертвой мошенников и уберечь средства на карте.

Новости на эту же тему:
доллар курс гривня курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

Реклама