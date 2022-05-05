Долар довго не витримає? Вся правда про те, що відбувається з курсом валют

Долар США за часів незалежної України став найпопулярнішою валютою серед наших громадян. Більшість простих українців зберігають свої заощадження саме в американській валюті, постійно слідкують за її курсом, оновлення в інформаційному просторі тощо. Адже втратити зароблене чесним трудом не хочеться нікому.

Чому долар під час війни на такому низькому рівні, що його стримує та який курс зараз насправді, чому євро остаточно ослабне, а Європу чекає друга "Велика депресія", — відповіді на ці та інші питання "Сьогодні" дасть разом з економістом, фінансовим аналітикомОлексієм Кущем.

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Чому Нацбанк заморозив долар на рівні 29,25? Який курс зараз? 100, 1000 чи 34 як на чорному ринку?

Нацбанк все зробив вірно. Зараз у нас немає повноцінного міжбанківського ринку, а саме він визначає курс гривні. Нацбанк завжди орієнтувався на міжбанк і виставляв курс відповідно до нього. Наразі цей рухомий механізм не може працювати в тому масштабі, в якому він працював до війни.

В цей час, коли економіка перебуває в такому стресі, фіксований курс потрібно просто сприймати як адміністративний механізм врегулювання на валютному ринку, введений в умовах воєнного стану.

Чому ж Нацбанк зафіксував курс? Сума в гривнях визначається за курсом Нацбанку. Для того, щоб не було ніякої плутанини під час війни, який же курс брати, вирішили встановити стабільний, за яким, зокрема, будуть перераховуватись і митні платежі, які імпортери сплачують на користь держави.

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Проте на готівковому ринку долар суттєво не відрізняється від фіксованого Нацбанком. Ви можете купити його за 33-34 грн. Різниця в 4 грн не є суттєвою. Якби ця різниця була в 1,5-2 рази, тоді можна було б сказати, що в нас два курси: один офіційний, а другий чорний. А зараз розрив не є суттєвим.

Чому зараз відносна курсова стабільність в Україні?

Теперішню девальвацію не можна назвати високою, в умовах війни це наразі становить від 8 до 33%. Це можна назвати помірною девальвацією.

Чому долар так різко зріс у 2013-2014 роках?

Вся проблем в тому, що тоді не були перекриті канали відтоку капіталу. Відбувалась втеча так званих колишніх політичних еліт, а нові політичні еліти не гребували тим, що везли ці кошти за кордон. Тому мільярди гривень виводились із країни, і саме це впливало на таке катастрофічне падіння курсу.

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В додаток до всього, на кінець лютого 2014 року резерви Нацбанку складали 10-15 млрд дол, а на кінець 2014 року вони скоротилися удвічі — до 6-7 млрд. Це відбувалося за рахунок:

масового відтоку капіталу;

погашення великої частки зовнішніх боргів.

Зараз ситуація кардинально відрізняється: Нацбанк канали відтоку капіталу перекрив, єдиний канал — це вивезення готівкової валюти за наші кордоні пункти. Мова йде про бізнесменів, чиновників тощо, які вивозили по 20-30-50 млн доларів. При чому на українському кордоні вони свої гроші не декларували, а вже на польському чи угорському цю процедуру робили.

Саме за цими каналами з України вийшли від 3 до 5 млрд доларів. Але це питання не до Нацбанку, а до митниці та прикордонної служби.

Ще одна причина це значне скорочення платоспроможного попиту на імпортні товари. Населення відповідно не має коштів, щоб купувати імпорт, який сильно скоротився. Менше імпорту — менше попиту на іноземну валюту. Скорочення інвестиційного попиту з боку бізнесу і споживчого попиту з боку населення призвело до падіння імпорту і до зменшення попиту на валюту для імпортних поставок.

Що було б, якби курс долара не був зафіксований?

Якби курс долара не був зафіксований, то зараз ми б побачили, як мільярди доларів вивозились би саме через міжбанківський валютний ринок. І ми зараз бачили б курс не 34 грн за долар, а 90 чи 100 грн.

Просто зараз з великого бізнесу ніхто не може вивести капітали з України. Це спрацьовує на те, що валютний потенціал, так би мовити, нікуди не випаровується і зберігається всередині країни.

Який долар буде після війни?

Цінник війни з боку валютного курсу ще не закритий, тому ми не можемо сказати, що чинник війни вже відіграний і він відбився на курсі і став 36 грн. Ми це зможемо сказати лише після війни. Зараз же казати про такі показники — це абсолютно нереально.

У нас може бути певна девальвація після війни на етапі відновлення економіки, коли почнеться відновлення платоспроможного попиту: ми будемо закуповувати імпортні товари, обладнання, будівельні матеріали тощо.

Тому не варто очікувати, що після війни гривня почне різко зміцнюватись.

Чи здатен долар потіснити євро?

Долар наразі зміцнюється по відношенню до євро. Чимало експертів навіть пророкують сценарій 1:1 — долар:євро.

Така ситуація відбувається за рахунок того, що монетарна політика, яку проводять США, змінюється: якщо раніше вона притримувалася 0 процентних ставок, то зараз вони почали збільшувати їх. Протягом наступних років ставки будуть зростати і доходитимуть навіть до 1,5-2%. Це показує стійкість фінансової системи Америки і відповідно її національної валюти.

Тобто з США та доларом буде все гаразд, адже країна має профіцит енергоресурсів. Натомість Європа має енергодефіцитну економіку, її розвиток може загальмуватися. І якщо вона почне збільшувати процентні ставки, то остаточно знищить навіть початкові паростки цього економічного зростання, тобто Європа буде приречена, аби тримати ці процентні ставки на рівні нуля.

А це означає, що євро буде більш слабкою валютою в порівнянні з доларом. На найближчі рік-два це точно.

Як варто диверсифікувати свій портфель заощаджень?

50% своїх заощаджень варто зберігати в доларах, а решта 50% розділити між євро та гривнею, якщо ми говоримо про консервативні способи.

Є також досить цікава валюта — швейцарський франк, але вона у нас непопулярна з погляду обмінних пунктів, її досить важко обмінювати. Можна також придивитися і до більш екзотичних валют.

Однак поки в гривнях я б радив тримати трьохмісячний запас витрат домогосподарства, тобто порахувати, скільки сім’я витрачає на місяць і тримати цю суму, а все інше можна диверсифікувати в доларах та євро.

Підсумуємо...

Підсумовуючи сказане, можна зробити такі тезові висновки:

поки США проводить таку монетарну політику, яку ми спостерігаємо зараз, долар буде і надалі провідною валютою в світі, нічого з ним не станеться;

сценарій витіснення доларом євро або ж "1 до 1" цілком реальний. Наразі спостерігаємо деяке ослаблення євро і укріплення позицій долара на ринку;

який курс буде після війни не знає ніхто, ця інформація буде відома лише тоді, коли закінчиться війна і Україна бачитиме її наслідки;

однак відомо одне — укріплення гривні після війни очікувати не варто, потрібно готуватися до невеликої девальвації;

обмінювати долари без потреби наразі не варто;

кожен повинен диверсифікувати свій портфель з огляду на такі пропорції — 50% – долар, 50% — гривня та євро, при цьому у гривнях краще зберігати трьохмісячний запас витрат домогосподарства.

Раніше ми розповідали, чому індекс долара бʼє всі рекорди, а також писали, що євро впав нижче психологічної позначки.