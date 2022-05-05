Доллар долго не выдержит? Вся правда о том, что происходит с курсом валют

Доллар США за время независимой Украине стал самой популярной валютой среди наших граждан. Большинство простых украинцев сохраняют свои сбережения именно в американской валюте, постоянно следят за ее курсом, обновлением в информационном пространстве и т.д. Ведь потерять заработанное честным трудом не хочется некому.

Почему доллар во время войны на таком низком уровне, что его сдерживает и какой курс сейчас на самом деле, почему евро окончательно ослабнет, а Европу ждет вторая "Великая депрессия", и где при этом Америка — ответы на эти и другие вопросы "Сегодня" даст вместе с экономистом, финансовым аналитиком Алексеем Кущем.

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Почему Нацбанк заморозил доллар на уровне 29,25? Какой курс сейчас? 100, 1000 или 34 как на черном рынке?

Нацбанк все сделал верно. Сейчас у нас нет полноценного межбанковского рынка, именно он определяет курс гривни. Нацбанк всегда ориентировался на межбанк и выставлял курс в соответствии с ним. В настоящее время этот движущийся механизм не может работать в том масштабе, в котором он работал до войны.

В настоящее время, когда экономика находится в таком стрессе, фиксированный курс нужно просто воспринимать как административный механизм урегулирования на валютном рынке, введенный в условиях военного положения.

Почему Нацбанк зафиксировал курс? Сумма в гривнах определяется по курсу Нацбанка. Чтобы не было никакой путаницы во время войны, какой же курс брать, решили установить стабильный, по которому, в частности, будут перечисляться и таможенные платежи, которые импортеры платят в пользу государства.

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Однако на наличном рынке доллар существенно не отличается от фиксированного Нацбанком. Вы можете купить его по 33-34 грн. Разница в 4 грн не существенна. Если бы эта разница была в 1,5-2 раза, тогда можно было бы сказать, что у нас два курса: один официальный, второй черный. А сейчас разрыв не существенен.

Почему относительная курсовая стабильность в Украине?

Настоящую девальвацию нельзя назвать высокой, в условиях войны это составляет от 8 до 33%. Это можно назвать умеренной девальвацией.

Почему доллар так резко вырос в 2013-2014 годах?

Вся проблем в том, что тогда не были перекрыты каналы оттока капитала. Происходило бегство так называемых бывших политических элит, а новые политические элиты не гнушались тем, что везли эти средства за границу. Поэтому миллиарды гривен выводились из страны, и именно это влияло на столь катастрофическое падение курса.

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Вдобавок ко всему, на конец февраля 2014 года резервы Нацбанка составляли 10-15 млрд долл, а на конец 2014 года они сократились вдвое — до 6-7 млрд. Это происходило за счет:

массового оттока капитала;

погашение большой доли внешних долгов

Сейчас ситуация кардинально разнится: Нацбанк каналы оттока капитала перекрыл, единственный канал — это вывоз наличной валюты за границы пунктов. Речь идет о бизнесменах, чиновниках и т.д, которые вывозили по 20-30-50 млн долларов. Причем на украинской границе они свои деньги не декларировали, а уже на польском или венгерском эту процедуру делали.

Именно по этим каналам из Украины вышло от 3 до 5 млрд долларов. Но это вопрос не к Нацбанку, а к таможне и пограничной службе.

Еще одна причина — это значительное сокращение платежеспособного спроса на импортные товары. Население соответственно не имеет средств, чтобы покупать сильно сократившийся импорт. Меньше импорта – меньше спроса на иностранную валюту. Сокращение инвестиционного спроса со стороны бизнеса и потребительского спроса со стороны населения привело к падению импорта и уменьшению спроса на валюту для импортных поставок.

Что было бы, если бы курс доллара не был зафиксирован?

Если бы курс доллара не был зафиксирован, то сейчас мы увидели бы, как миллиарды долларов вывозились бы именно через межбанковский валютный рынок. И мы бы сейчас видели курс не 34 грн за доллар, а за 90 или 100 грн.

Прямо сейчас из крупного бизнеса никто не может вывести капиталы из Украины. Это срабатывает на то, что валютный потенциал, так сказать, никуда не улетучивается и сохраняется внутри страны.

Какой будет доллар после войны?

Ценник войны со стороны валютного курса еще не закрыт, поэтому мы не можем сказать, что фактор войны уже отыгран и он отразился на курсе и стал 36 грн. Мы это сможем сказать только после войны. Сейчас же говорить о таких показателях – это совершенно нереально.

У нас может быть определенная девальвация после войны на этапе восстановления экономики, когда начнется возобновление платежеспособного спроса: мы закупаем импортные товары, оборудование, строительные материалы и т.д.

Поэтому не следует ожидать, что после войны гривня начнет резко укрепляться.

Способен ли доллар потеснить евро?

Доллар сейчас укрепляется по отношению к евро. Многие эксперты даже прочат сценарий 1:1 — доллар:евро.

Такая ситуация происходит за счет того, что проводимая США монетарная политика меняется: если раньше она придерживалась 0 процентных ставок, то сейчас они начали увеличивать их. В последующие годы ставки будут расти и будут доходить даже до 1,5-2%. Это указывает на устойчивость денежной системы Америки и соответственно её государственной валюты.

То есть с США и долларом будет все в порядке, ведь у страны есть профицит энергоресурсов. В то же время Европа имеет энергодефицитную экономику, ее развитие может затормозиться И если она станет увеличивать процентные ставки, то окончательно уничтожит даже начальные ростки этого экономического роста, то есть Европа будет обречена, чтобы держать эти процентные ставки на уровне нуля.

А это значит, что евро будет более слабой валютой по сравнению с долларом. На ближайшие год-два это точно.

Как следует диверсифицировать свой портфель сбережений?

50% своих сбережений следует хранить в долларах, а остальные 50% разделить между евро и гривной, если мы говорим о консервативных способах.

Есть также очень интересная валюта — швейцарский франк, но она у нас непопулярна с точки зрения обменных пунктов, ее довольно сложно обменивать. Можно также присмотреться и к более экзотическим валютам.

Однако пока в гривнах я бы советовал держать трехмесячный запас расходов домохозяйства, то есть посчитать, сколько семья тратит на месяц и держать эту сумму, а все остальное можно диверсифицировать в долларах и евро.

Подытожим...

Подводя итог сказанному, можно сделать следующие тезисные выводы:

пока США проводит такую монетарную политику, которую мы наблюдаем сейчас, доллар будет и дальше ведущей валютой в мире, ничего с ним не произойдет;

сценарий вытеснения долларом евро или же "1 к 1" вполне реален. Пока наблюдаем некоторое ослабление евро и укрепление позиций доллара на рынке;

какой курс после войны не знает никто, эта информация будет известна только тогда, когда закончится война и Украина будет видеть ее последствия;

однако известно одно — укрепление гривни после войны ждать не стоит, нужно готовиться к небольшой девальвации;

обменивать доллары без нужды пока не стоит;

каждый должен диверсифицировать свой портфель с учетом таких пропорций – 50% – доллар, 50% – гривня и евро, при этом в гривнах лучше хранить трехмесячный запас расходов домохозяйства.

Раньше мы рассказывали, почему индекс доллара бьет все рекорды, а также писали, что евро упал ниже психологической отметки.