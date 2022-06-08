Долар бунтує! Скільки тепер коштує валюта на чорному ринку

Курс долара 8 червня розвернувся у бік зростання / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На чорному ринку 8 червня курс долара розвернувся і показав деяке зростання. Наразі валюту продають на 30 копійок дорожче.

Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Курс України".

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Так, станом на ранок середи, 8 червня, середній курс продажу становив 35,36 грн (7 червня він був 35,06 грн/дол), а середній курс купівлі – 35,10 грн (34,8 грн/дол).

Найнижчий курс продажу, який нам вдалося знайти, - 35,3 грн/дол, а найвищий – 35,5 грн/дол.

В Україні знайшли заміну доларові та євро

Як сказав заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, гривня почне витісняти з ринку іноземні валюти, зокрема, такі як долар та євро. Повʼязано це передусім з підняттям відразу в два з половиною раза облікової ставки з боку Нацбанку. А орієнтуючись на це, банки зможуть підняти відсотки за депозитами.

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Це в свою чергу зробить гривневі вклади популярнішими за депозити в іноземній валюті, оскільки їх дохідність буде високою. Звісно, долар та євро нікуди не зникнуть, але їхня затребуваність значно знизиться, а довіра до гривні, навпаки, зростатиме.

Нагадаємо, що в Україні найближчого тижня, з 6 по 12 червня, курс продажу долара США коливатиметься в межах 29,35-35 гривень.

Раніше ми розповідали, коли Нацбанк готовий відмовитися від фіксованого курсу.