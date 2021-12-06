До 200 гривень! Чи готові українці платити за екологічну заміну пластикових пакетів

На ринку є безліч альтернатив пластиковим пакетам / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З 10 грудня в Україні набуває чинності заборона безплатного розповсюдження пластикових пакетів. Українцям доведеться платити до 3 гривень за одиницю. Проте є чимало екологічних та дешевших альтернатив.

"Сьогодні" дізнавалися, що може стати заміною пластику та скільки доведеться за це заплатити.

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Екоторбинка

Екоторбинка може стати чудовою заміною поліетиленовим пакетам. Їх виробляють з натуральних або синтетичних матеріалів із використанням відходів виробництва або вторинного сировинного матеріалу. Вони зручні та практичні, а головне (якщо правильно використовувати) – довговічні.

Придбавши екоторбинку, не буде потреби постійно витрачати кошти на придбання поліетиленового пакета. Так, 300-500 грн на рік не така велика сума, але і її можна заощадити, а на додаток допомогти у збереженні довкілля.

Вартість екосумки коливається від 9 до 200 грн. Все залежить від матеріалу, бренду, дизайну тощо. Придбати її можна у більшості супермаркетів або ж замовити в інтернеті.

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Екосумка / Фото: Getty Images

Авоська

Авоська, сітка — плетена сумка з натуральних або штучних ниток. Широку популярність вона мала за радянських часів. Тепер такі знову стають популярними завдяки тому, що в них зручно переносити продукти та інші товари.

Сьогодні сіточка — не тільки екологічна альтернатива пакетам, а й модний тренд. На ринку є великий вибір різнокольорових, капронових або бавовняних, довгих чи маленьких. Це може стати гарною заміною одноразових пластикових пакетів. Туди можна помістити фрукти, овочі тощо.

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Авоська / Фото: Getty Images

Придбати авоську можна як у супермаркеті, так і в онлайн-магазині. Коштуватимуть вони дорожче, ніж екосумки, проте їхня ціна теж залежить від матеріалу, значення мають також розмір та міцність. Вам потрібно визначитися, для яких саме потреб її використовувати.

Ціна авоськи середніх розмірів чорного кольору, яка витримує до 9 кг, становитиме 60-100 грн. Звісно, є і дорожчі.

Паперові пакети, пакети з крафт-паперу, обгортковий папір

Це найпростіший спосіб паковання. Нині є паперові пакети, розраховані на велику вагу, і в цьому вони анітрохи не гірші за поліетиленові пакети. Зрозуміло, вартість такого пакета буде виправдана тільки тоді, коли він використовується багаторазово.

Паперовий пакет / Фото: Getty Images

Такі пакети (як альтернатива пластиковим) людина може вибрати і на касі. Коштує він 10-12 грн.

Тканинні мішечки

Тканинні мішечки підійдуть для сипких продуктів (борошно, крупи, цукор). Вони набагато міцніші й надійніші, ніж поліетиленові пакети, строк їхньої служби значно довший.

Тканинні мішечки / Фото: Getty Images

Моніторинг цін в інтернет-магазинах показав, що ціна на такі починається від 63 грн за один. Наприклад, на сайт Prom.ua набір лляних мішечків з 3 одиниць коштує 234 грн.

Вартість одноразових пластикових пакетів

Мінімально допустимі ціни за пластиковий пакет "у формі рукава з дном та відкритою горловиною зі стінками завтовшки понад 50 мікрометрів" (про що говориться в проєкті постанови Кабміну "Про встановлення мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети") такі:

без ручок та бічних складок – 2 грн

без ручок із бічними складками – 2,5 грн

з ручками без бічних складок – 2,5 грн

з ручками та бічними складками – 3 грн.

Продавець за власним бажанням може встановити ціну на найвищому рівні.

Однак біорозкладні пластикові пакети та надтонкі пластикові пакети завширшки до 225 міліметрів для пакування свіжої риби, м'яса, сипких продуктів даватимуть безкоштовно до 2023 року, оскільки такі речі на масовому виробництві наразі безальтернативні.

Нагадаємо, штрафи за розповсюдження пластикових пакетів на безплатній основі становитимуть до 8500 грн.

Раніше "Сьогодні" писали про екологічне паковання, яке вирощують на деревах у Житомирі та Києві.