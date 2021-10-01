Для водіїв ввели нові штрафи: скільки та за що заплатять порушники

На автодорогах України встановлено 48 комплексів Weigh-in-Motion / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні з 1 жовтня за перевантаження далекобійних фур доведеться заплатити від 8,5 до 51 тис грн. В країні набули чинності закони, що впроваджують автоматичну фіксацію порушень габаритно-вагових норм в русі Weigh-in-Motion

Про це повідомляє пресслужба "Укртрансбезпеки".

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"Поки система проходила тестування, штрафи не виписувалися, а повідомлення носили ознайомлювальний характер. Уже з п’ятниці, 1 жовтня, вступають в силу закони, які впроваджують автоматичну фіксацію порушень в сфері ГВК. Учасники ринку перевезень почнуть отримувати реальні штрафи", – йдеться в повідомленні "Укртраснбезпеки".

Наразі, на українських автодорогах вже встановили 48 комплексів Weigh-in-Motion. Вони працюють 24/7 та обробляють інформацію миттєво.

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"Це значно ефективніше ніж інспектор, який фізично не в змозі охопити весь потік вантажівок. Також автоматичний ГВК значно знижує корупційні ризики, адже комп'ютер не візьме хабаря аби "не помітити" порушника", - зазначає т.в.о. Голови "Укртрансбезпеки" Микита Лагунін

Сума штрафів

Ухилення або відмова від проходження габаритно-вагового контролю та вчинення правопорушень у зоні габаритно-вагового контролю спричинить накладення штрафу в 51 000 грн.

Штраф за невиконання вимог працівників "Укртрансбезпеки" про зупинку транспортного засобу в 51 000 грн буде платити власник, а не водій транспортного засобу. Такий же штраф вводиться за внесення вантажовідправником недостовірних відомостей про масу або габарит вантажу.

За перевищення габаритно-вагових норм на 5-10% штраф складе 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 грн), при перевищенні норм на 10-20% штраф зросте до 1000 мінімумів (17 000 грн), на 20-30% – 2000 неоподатковуваних мінімумів (34 000 грн),, понад 30% – 3000 мінімумів (51 000 грн).

За невиконання законних вимог посадових осіб "Укртрансбезпеки" встановлений штраф у розмірі 50-150 неоподатковуваних мінімумів доходів (850-2550 грн).

Велике будівництво

Цьогоріч 82% українців помітили покращення якості та збільшення кількості доріг, свідчать результати опитування від соціологічної групи "Рейтинг".

Також 41% опитаних вважає, що під час президентства Зеленського збудовано та відремонтовано більше доріг, ніж за правління будь-якого іншого президента.

Натомість 33% вважають, що таке покращення – заслуга місцевої влади.

20 вересня стало відомо, що у Дніпропетровській області побудують унікальну дорогу-естакаду через річку Орель.

Раніше ми повідомляли, що:

в Україні з 16 червня працюють WiM-станції – вбудовані в дорожнє полотно станції, які визначають перевантаження далекобійних фур. За перший тиждень їх роботи було виявлено 3849 порушень.

в ході реалізації програми "Велике будівництво" в 2020 році вже було встановлено 39 комплексів "Зважування в русі". А в 2021 році планується побудувати ще 66 таких пунктів автоматичного контролю ваги транспортних засобів.

президент Володимир Зеленський підписав закон, який вводить адміністративну відповідальність за порушення в сфері габаритно-вагового контролю. Народні депутати проголосували за відповідний законопроєкт №3743 ще 29 червня 2021 року.