Зеленський ввів штрафи за перевантажені фури

Мета документа – уникнути руйнування доріг, поліпшити стан безпеки дорожнього руху, зменшити кількість ДТП та зберегти життя і здоров'я людей

Володимир Зеленський підписав закон, який вводить штрафи за перевантаження фур. Колаж "Сьогодні" / Фото: Офис Президента Украины

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який вводить адміністративну відповідальність за порушення у сфері габаритно-вагового контролю. Народні депутати проголосували за відповідний законопроєкт №3743 ще 29 червня 2021 року.

Реклама

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Основна мета документа:

уникнути руйнування автомобільних доріг;

поліпшення стану безпеки дорожнього руху;

зменшення кількості ДТП;

збереження життя і здоров'я людей.

Про що закон

Підписаний президентом закон вводить адміністративну відповідальність за порушення, зняті на камеру (фото і відео). Серед іншого, в автоматичному режимі.

Якщо водій не виконуватиме вимоги про зупинку від представників Державної служби з безпеки на транспорті ("Укртрансбезопасность"), також буде потрібно сплатити штраф.

Платити доведеться і за внесення недостовірних відомостей про масу або габарити вантажу до товарно-транспортної накладної або іншого документа.

Що нового

Реклама

У лютому 2021 року Рада визначила розмір штрафів за порушення габаритно-вагових параметрів, проголосувавши за законопроєкт № 3742. Законопроект № 3743 вносить зміни до Кодексу про адміністративні порушення, які передбачають залучення до відповідальності посадових осіб – учасників перевізного процесу.

"Щоб система дійсно почала працювати і залучати до відповідальності порушників, необхідно якнайшвидше прийняття у другому читанні законопроектів №3742 і №3743, які на законодавчому рівні закріплюють можливість фіксації порушень габаритно-вагових параметрів в автоматичному режимі", – заявив раніше колишній міністр інфраструктури Владислав Криклій .

Нововведення почнуть діяти з 1 жовтня 2021 року.

Нагадаємо, в Києві на пункті зважування, розташованому на Столичному шосе, водієві фури виписали рекордний штраф в 6500 євро за перевантаження.

Тим часом, у Вінницькій області жителі села Мишарівка страждають від постійних вібраційчерез їзду ваговозів. Люди стверджують, що машини порушують закон і їздять переповненими. Через це їх будинки руйнуються.